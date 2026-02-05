Минцифры обновило «белый список» сервисов и сайтов

13:54 5.02.2026

Минцифры обновило «белый список» цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. В него включены российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов, говорится в сообщении ведомства.

В очередную волну расширения перечня внесены:

банки ВТБ и ПСБ

службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»

СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»

ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»

операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»

онлайн-кассы «Эвотор»

мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса

компания «Росагролизинг»

магазин «Детский мир»

сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»

маркетплейс «Мегамаркет»

ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов России.





В список цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета, входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности, пояснили в Минцифры.