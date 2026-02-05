Минцифры обновило «белый список» сервисов и сайтов
Минцифры обновило «белый список» цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. В него включены российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов, говорится в сообщении ведомства.
В очередную волну расширения перечня внесены:
- банки ВТБ и ПСБ
- службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»
- СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»
- ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков
- Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
- железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»
- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»
- онлайн-кассы «Эвотор»
- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса
- компания «Росагролизинг»
- магазин «Детский мир»
- сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»
- маркетплейс «Мегамаркет»
-
ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов России.
В список цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета, входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности, пояснили в Минцифры.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На самом деле всё довольно печально - под завывания сионистской пропаганды о "победах и достижениях" цифро-фашизм, прикрываясь лживыми "соображениями безопасности", уверенно набирает обороты.
росстата, мицифры, вциом...
Москва.Кремль.Путин и назначили ответственных за просмотр всеми гражданами этого шедевра,с проверкой конспектов на рабочем месте.
Вам тут не Америка. Тут как бы Россия
И для чего такой список? Это что вообще?
Какова для населения необходимость в всех этих сайтах? Думаю в общем никакая. Власть постоянно выдаёт и подменяет то, что нужно им, за интересы народа.
Одно то, что это "список" от власти, говорит о том, что это нужно исключительно им, но они хотят, что бы для нас их желания были основополагающими, что бы народ руководствовался не своими интересами, а придерживался их правил и считал, интересы правящей касты буржуазии превыше чем их личные.