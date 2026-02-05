Минцифры обновило «белый список» сервисов и сайтов

Минцифры обновило «белый список» цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. В него включены российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов, говорится в сообщении ведомства.

В очередную волну расширения перечня внесены:

  • банки ВТБ и ПСБ
  • службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»
  • СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»
  • ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков
  • Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
  • железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»
  • операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»
  • онлайн-кассы «Эвотор»
  • мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса
  • компания «Росагролизинг»
  • магазин «Детский мир»
  • сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»
  • маркетплейс «Мегамаркет»
  • ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов России.
     


В список цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета, входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности, пояснили в Минцифры.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2026, 20:48
    Гость: корнет

    На самом деле всё довольно печально - под завывания сионистской пропаганды о "победах и достижениях" цифро-фашизм, прикрываясь лживыми "соображениями безопасности", уверенно набирает обороты.

  3. 05.02.2026, 16:40
    Гость: Оставили бы

    Москва.Кремль.Путин и назначили ответственных за просмотр всеми гражданами этого шедевра,с проверкой конспектов на рабочем месте.

  5. 05.02.2026, 15:23
    Гость: ABCD

    И для чего такой список? Это что вообще?
    Какова для населения необходимость в всех этих сайтах? Думаю в общем никакая. Власть постоянно выдаёт и подменяет то, что нужно им, за интересы народа.
    Одно то, что это "список" от власти, говорит о том, что это нужно исключительно им, но они хотят, что бы для нас их желания были основополагающими, что бы народ руководствовался не своими интересами, а придерживался их правил и считал, интересы правящей касты буржуазии превыше чем их личные.

Все комментарии (12)
