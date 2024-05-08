Ручные лебедки GEARSEN: надежные помощники для подъема грузов до 500 кг

18:46 8.05.2024

Ручные лебедки – незаменимый инструмент для перемещения грузов на промышленных объектах, в быту и на небольших производственных площадках. Они обеспечивают надежный и безопасный подъем, позволяя работать с грузами различного веса.

Представляем вашему вниманию обзор ручных лебедок до 500 кг.

Переносная лебедка с ручным приводом GEARSEN JHW

Серия JHW стационарных лебедок от GEARSEN представляет собой идеальное решение для интенсивных задач на промышленных объектах. Их детали изготовлены из прочных материалов и покрыты антикоррозийным составом для долговечности. Все модели оснащены 40-метровым канатом, барабаном для намотки и ручным приводом. Система фрикционного стопора позволяет использовать лебедку в режимах вращения рукоятки и маятника. Она способна поднимать и перемещать грузы весом до 3 тонн.

Ручная рычажная лебедка GEARSEN MTM

Лебедка GEARSEN MTM с рычажным механизмом предназначена для задач с невысокой интенсивностью в быту или на небольших производственных площадках. Её простая конструкция легко управляется и обеспечивает длительный срок службы.

Корпус лебедки изготовлен из прочного алюминиевого сплава, что делает его прочным и легким. Важные детали имеют защитное антикоррозийное покрытие, такое как оцинковка или полимерное покрытие порошком. Для начала работы с лебедкой GEARSEN MTM нет необходимости в специальной установке или сборке, просто заправьте канат.

Лебедка оснащена тяговым механизмом с ключевыми деталями из легированной стали. Рекомендуется использовать стальной канат с сердечником, способный выдерживать значительные нагрузки. Крюк для крепления груза также выполнен из стали с механизмом самозапирания, обеспечивающим надежное удержание груза.

Переносная барабанная лебедка GEARSEN FD

Лебедка серии FD - это механическое устройство для перемещения и подъема различных грузов с небольшими размерами и весом. Её простая конструкция и легкость в управлении делают её идеальным выбором. Надежность обеспечивается конструкционной углеродистой сталью, применяемой для изготовления основных деталей, таких как шестерни и оси.

Перед началом работы с грузом лебедку необходимо установить и закрепить анкеры в специальные технические отверстия. Комплект поставки включает оцинкованный стальной канат или ленту длиной 10 метров. Для безопасного подъема груза используется крюк с механизмом самозапирания, который предотвращает случайное отсоединение груза и его падение.