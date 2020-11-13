ТОП-10 поставщиков оборудования для общепита

21:31 25.09.2025

В статье расскажем о десяти лучших поставщиках оборудования для заведений общественного питания: Restoll, «КЛЕН», FoodEq, MosHoReCa, Whitegoods, «РЕСТОРАН КОМПЛЕКТ», Abatstore, Chef Point, «Пищевые технологии», «БАРМАГИЯ».

Гарантией успешной работы любого предприятия общественного питания является высококачественное специальное оборудование. Поэтому инвестиции в него имеют стратегическое значение для каждого владельца кафе, ресторана или столовой.

В представленный рейтинг включена десятка лучших поставщиков. Каждая из этих компаний много лет работает в данной области и имеет множество постоянных клиентов.

Десять лучших поставщиков оборудования для заведений общественного питания

Restoll

Интернет-магазин, предлагающий разнообразное оборудование для сферы HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес). Ассортимент высококлассной техники очень богат. В каталоге представлены все категории оборудования: тепловое, холодильное, технологическое, хлебопекарное и кондитерское, посудомоечное, барное, универсальное.

В Restoll заказчики могут найти базовые комплекты, рекомендованные не только для ресторанов и столовых, но и для таких предприятий общественного питания, как кофейня, пиццерия, блинная, шашлычная, бургерная, пекарня и другие. Наборы оборудования рассортированы по темам: хранение и раздача продуктов; для выпечки; посудомоечное; кассовое; посуда и кухонный инвентарь и многое другое. Таким образом, клиент сразу видит, какие именно комплекты необходимо приобрести для оснащения его предприятия.

Преимущества:

Вся техника сертифицирована и имеет гарантию.

Предлагаются базовые решения для самых разных предприятий общепита.

Обширный раздел с товарами по акции.

Доступны услуги по кредитованию и лизингу.

Гибкие условия доставки и разгрузочных работ.

Широкий спектр услуг по монтажу, пусконаладке, сервисному обслуживанию, обучению персонала.

Профессиональное проектирование кухни.

Комплексный подбор оборудования согласно бюджету заказчика.

«КЛЕН»

Компания работает в сфере HoReCa уже более 30 лет. Специализируется на поставках профессионального оснащения для ресторанов, кафе, баров, столовых, отелей, пищевых производств, супермаркетов и различных магазинов. Благодаря прямым поставкам от итальянских, российских, китайских производителей цены поддерживаются на низком уровне.

Клиентам доступно более 30 тыс. наименований товаров, предназначенных для любых бизнес-процессов в области общепита. Кроме того, «КЛЕН» предлагает более двух десятков услуг по проектированию, подбору оборудования, дизайну интерьеров.

С помощью «Клена» в РФ было открыто и оснащено более 3200 заведений. Самые крупные из них представлены в портфолио компании, с которым можно ознакомиться на сайте.

Преимущества:

Сеть филиалов обеспечивает быструю доставку по всей России.

Оптовым покупателям предоставляются льготные условия обслуживания.

Доступно оформление фарфора по индивидуальному проекту.

Экспертная поддержка бизнеса, проводятся бизнес-семинары и мастер-классы.

FoodEq

Начиная с 2001 года, компания предлагает полный цикл услуг по организации работы предприятия общественного питания — от создания проекта, до оснащения всем необходимым и предоставления технического обслуживания.

«ФУДЭК» — эксклюзивный дистрибьютор целого ряда известных компаний, среди которых Toastmaster, Henny Penny, Antunes, Middleby Marshall. Покупателям предлагается высококачественная продукция, произведенная в США, Германии, Франции, Италии и других странах.

Широкий ассортимент подходит для оснащения самых разных ресторанов: традиционных, быстрого обслуживания, гамбургерных, пиццерийных, с кухней casual dining. Также предлагаются комплексные решения для кафе, баров, фабрик-кухонь.

Преимущества:

Предлагаемая техника отличается низкими эксплуатационными расходами.

Работает демонстрационный зал, в котором можно осмотреть образцы.

Специалисты FoodEq проводят инструктаж персонала кафе и ресторанов, обучая правильной эксплуатации приобретенных устройств.

Есть услуга проработки меню — под руководством сотрудника FoodEq клиент может приготовить любое блюдо на выбранном оборудовании и оценить целесообразность покупки.

MosHoReCa

Компания работает с 2017 года. Начинала как небольшой интернет-магазин кухонных агрегатов, но через несколько лет превратилась в крупный интернет-маркет, снабжающий клиентов профессиональной техникой и расходными материалами для гостинично-ресторанного бизнеса и розничной торговли.

В ассортименте MosHoReCa более 20 тыс. товаров российских и зарубежных производителей, и каталог постоянно пополняется перспективными новинками. Есть раздел со складской техникой, прачечным и санитарно-гигиеническим оборудованием.

Кроме продажи и доставки, компания осуществляет монтаж и запуск, предоставляет все необходимые инструкции по эксплуатации, выполняет гарантийное и сервисное обслуживание.

Преимущества:

Большие скидки по промокодам.

Хорошо отлаженная логистика, множество точек самовывоза.

Высокая скорость обработки запросов и реагирования на потребности заказчика.

Удобные способы оплаты, при использовании банковских карт комиссия не взимается.

Whitegoods

Компания снабжает заказчиков всем необходимым для работы предприятий общественного питания начиная с 2005 года. Огромный каталог включает в себя более 150 тысяч наименований. Товары разбиты по категориям. Кроме оборудования для общепита, предлагается техника для химчистки, прачечной, складов, упаковочные устройства.

Whitegoods также имеет свой собственный сервисный центр, который проводит диагностику и ремонт техники; монтаж и пусконаладку, модернизацию работающих объектов. У фирмы есть склад запчастей, на все произведенные работы выдается соответствующая гарантия. Таким образом, Whitegoods обеспечивает своим клиентам не только оснащение, но и бесперебойное функционирование предприятий.

Преимущества:

Техника имеет фирменную гарантию производителей.

Предоставляются консультации по любым вопросам.

По Москве доставка осуществляется собственным транспортом компании.

В специальном разделе постоянно представлено множество разнообразных товаров со скидкой. Можно приобретать в кредит.

«РЕСТОРАН КОМПЛЕКТ»

Компания более 10 лет работает на рынке России и Казахстана. Специализируется на комплексном оснащении профессиональным оборудованием предприятий общепита, торговли, пищевого производства. Ассортимент составлен таким образом, чтобы можно было оснастить под ключ и небольшое кафе, и шикарный ресторан.

В каталоге представлено более 100 тыс. товаров, разбитых на категории и подкатегории, что значительно облегчает поиск. Также предлагается много готовых решений.

Прямые поставки от ведущих производителей обеспечивают возможность устанавливать очень выгодные для покупателей цены. Компания придерживается гибкой ценовой политики, поддерживает удобные формы оплаты. Кроме того, дорогостоящее оборудование клиенты могут брать в лизинг.

Преимущества:

Гарантируются низкие цены — компания постоянно анализирует цены конкурентов и предлагает свои оптимальные варианты.

Целый ряд товаров можно оплачивать в рассрочку.

Тщательно выстроенная логистика и разветвленная сеть представительств сокращают сроки доставки.

Технические специалисты выезжают во все регионы РФ.

Abatstore

Интернет-магазин предлагает технику, произведенную заводом АО «Чувашторгтехника». Продукция этого предприятия известна под торговой маркой Abat («АБАТ»). Завод производит профессиональное кухонное и торгово-технологическое оборудование уже более 65 лет и считается одним из самых крупных российских предприятий, работающих в этой области.

Компания является официальным поставщиком продукции «АБАТ». В каталоге магазина представлена вся линейка Abat: тепловое, холодильное, посудомоечное, нейтральное оборудование. Также имеются витрины и линии раздачи, тепловые линии, большое разнообразие аксессуаров для всех категорий техники.

Преимущества:

Вся продукция оригинальная.

Гарантия производителя — 12 месяцев.

Широкий ассортимент оборудования и аксессуаров.

Компании принадлежит более 30 складов, находящихся в разных городах РФ, что значительно ускоряет доставку в регионы.

Chef Point

Компания основана в 1998 году. Специализируется на поставках высококлассного профессионального оборудования для предприятий общепита.

Ассортимент достаточно богат и разнообразен, чтобы клиент мог полностью оснастить любое заведение: ресторан, современный бар, уютное кафе, обычную столовую, киоск с мороженым. Менеджеры Chef Point готовы помочь экспертным советом, ответить на вопросы. В разделе сайта «Новости» также можно найти множество полезных рекомендаций, касающихся выбора и эксплуатации.

Компания поддерживает давние и прочные партнерские отношения с рядом производителей, что позволяет без промедления выполнять даже самые сложные и срочные заказы.

Преимущества:

Консультации квалифицированных специалистов по всем вопросам.

Удобные условия поставки.

Все оборудование имеет сертификаты соответствия и гарантию.

В разделе «Распродажа» представлены товары с максимальными скидками.

«Пищевые технологии»

Компания приступила к своей деятельности в 1991 году. Сначала это был небольшой металлообрабатывающий цех. Через несколько лет развития бизнеса предприятие превратилось в крупный торгово-промышленный холдинг. Основная сфера деятельности — поставки и производство разнообразного профессионального кухонного оборудования.

Каталог компании включает в себя более 10 тыс. позиций. При этом свыше 800 моделей производят собственные цеха «Пищевых технологий».

Набор дополнительных услуг очень разнообразен. Здесь предлагают проектирование и комплексное оснащение точек общепита, автоматизацию систем торговли, разработку бизнес-плана, проработку меню с шеф-поваром заказчика, разработку меню и технологических карт, установку и техническое обслуживание, выполнение ремонтно-отделочных работ. Кроме того, производится мебель и нестандартное оборудование, выполняется металлообработка.

Преимущества:

Полное соответствие с ГОСТ и СанПиН.

Монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание.

Все, что представлено в каталоге, можно приобрести в кредит.

Бесплатные консультации по телефону.

«БАРМАГИЯ»

Фирма работает более 8 лет. Специализация — комплексное оснащение точек общепита. «БАРМАГИЯ» не только предлагает полный набор необходимой техники и мебели, но также оказывает помощь в выборе оборудования, выполняет проектирование помещений, занимается монтажом, вводом в эксплуатацию, техническим обслуживанием.

Возможность полностью оснастить заведение общепита, получить консультации и обслуживание в одном месте позволяет клиентам существенно сэкономить время и деньги

Преимущества:

Регулярно проводятся акции и распродажи с крупными скидками.

Широкий ассортимент и доступные цены.

Доставки во все регионы.

Большой набор дополнительных услуг, включая разработку проекта кухни с учетом пожарных норм и СНиП.

Приведенный выше рейтинг объединяет проверенных временем поставщиков профессионального оборудования для заведений общепита самых разных видов. Компании, включенные в ТОП-10, заслужили репутацию надежных партнеров благодаря высокому качеству предлагаемой продукции и разнообразному сервису. Покупатели, отдающие предпочтение их услугам, получают исправно работающую технику и бесперебойную работу точки общепита.