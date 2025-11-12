Новый удар по остаткам цифровой свободы. Как теперь РКН будет блокировать интернет

12:17 12.11.2025

Соскучились по блокировкам интернета? Получайте: правительство утвердило новые полномочия Роскомнадзора, которые призваны бороться с различными киберугрозами и обеспечивать стабильность работы Сети

Эксперты рассказали, как теперь изменится жизнь людей и пользование интернетом.

Недавно правительство утвердило правила централизованного управления Сетью. По этому документу Минцифры и ФСБ будут определять угрозы устойчивости и безопасности интернета (хакерские атаки, нарушение функционирования критически важных объектов, обход блокировок и т. д.), а Роскомнадзор — принимать меры для их ликвидации.

Чтобы разобраться в нюансах постановления правительства и в последствиях для народа, «НИ» опросили профильных экспертов. Их мнения разделились: одни поддерживают нововведение, другие видят в нем большие риски.

Централизованное управление Сетью не новинка



Эксперт по правовому обеспечению управления компанией и персоналом Александр Фарафонов отмечает, что новое постановление, которое вступит в силу с 1 марта 2026 года, — это лишь логичное продолжение уже существующих норм. Они регулярно утверждаются правительством сроком на шесть лет.

— Впервые одноименные приемы были описаны в 2020 году сроком на шесть лет. Централизованное управление, как и прежде, осуществляется Роскомнадзором. При этом принципиально новых полномочий в развитие идей национальной системы маршрутизации интернет-трафика у него не усматривается. Вопрос лишь в своевременности, а точнее — незамедлительности применения им тех или иных мер в соответствии с разработанной моделью.

Доцент кафедры Стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян добавляет, что по новым правилам механизм реагирования на угрозы станет более четким. А людям переживать о централизованном управлении Сетью не стоит.

— Дополнительных ограничений для населения новые полномочия РКН не содержат, так как касаются в основном обеспечения устойчивости и целостности функционирования национального сегмента сети интернет и будут вводиться в действие лишь в условиях возникновения чрезвычайных обстоятельств.

А юрист, медиатор, преподаватель Олеся Чернокова успокаивает еще и тем, что управление интернетом — это общемировая практика. Подобное регулирование действует во Вьетнаме, Беларуси и Иране.

— Даже в США ограничивается контент, который могут просматривать несовершеннолетние в библиотеках и образовательных учреждениях.

Какие угрозы несет централизованное управление интернетом



Однако есть среди экспертов и те, кто видит существенную разницу в подходах к управлению Сетью. Директор компании ООО «Невидимка», занимающейся цифровой репутацией, Петр Сухоруких уверен, что контроль за действиями в Сети кардинально ужесточится.

— Раньше у Роскомнадзора был список. Он говорил операторам: «Этот сайт блокируй». Это была реактивная позиция. Новое постановление дает ему право прямого оперативного управления. Это разница между охранником со списком и дежурным офицером в центре управления, который в реальном времени меняет маршруты трафика. Полномочия переходят от блокировки к прямому ручному управлению потоками данных.

Социолог, политолог, руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко пояснил суть изменений.

— Вместо реакции на «угрозы» — возможность их превентивного определения и купирования. Новые полномочия Роскомнадзора — это переход от ситуативных блокировок к инфраструктурному доминированию. Если раньше ведомство тушило информационные пожары, то теперь оно становится архитектором цифровых потоков.

Руководитель ContentGuard Денис Луков добавляет, что сейчас причин для блокировок и прочих ограничений стало намного больше: власти официально будут обращать внимание на привычные VPN-сервисы и мессенджеры.

— Если раньше речь шла в основном об авариях и атаках на критическую инфраструктуру, то теперь перечень угроз расширен значительно. В него вошли не только кибератаки и сбои, но и нарушения информационной безопасности, обход блокировок, использование нелегальных VPN и хостингов, работа мессенджеров без идентификации пользователей, а также распространение информации, доступ к которой подлежит ограничению. Фактически это дает возможность ограничивать доступ к любым ресурсам, если они будут признаны источником угроз.

Редактор интернет-газеты РИА «Новости», специальный корреспондент информационного агентства «Липецкие новости» Сурен Акобян отмечает еще несколько принципиально важных моментов, закрепленных новых постановлением.

— Обязательность выполнения указаний: операторы связи обязаны «незамедлительно» выполнять все команды Роскомнадзора без права на обжалование в момент ЧС.

Право на изоляцию: официально закреплен механизм полного отключения России от глобального интернета при определенных условиях.

Петр Сухоруких также добавляет, что понятие «угроза» сильно размыто.

— Это может быть что угодно: паника в соцсетях, слухи о банке, нежелательная акция.

Как Роскомнадзор изменит жизнь людей



Полная изоляция РФ от мирового интернета — мера крайне радикальная. Надеемся, что до этого дело не дойдет. Но и без нее люди в будущем на себе ощутят новые принципы централизованного управления интернетом — считает Петр Сухоруких.

— Новые правила позволяют мгновенно «приглушить» скорость доступа к целым платформам, например к Telegram или другим сервисам, в отдельном регионе. Это будет ощущаться не как полная блокировка, а как «плохо работающий интернет».

Эксперт уверен, что это будет самый эффективный способ тотального контроля, не вызывающий бурного протеста со стороны людей.

— Это идеальный инструмент контроля. Полная блокировка создает новостной повод и сплачивает недовольных. А «тормозящий» интернет просто бесит. Он не создает «мучеников», он создает уставших пользователей, которые сами закрывают вкладку.

Руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко добавляет, что с новыми правилами властям даже не придется себя чрезмерно утруждать. Люди сами все сделают за них.

— Элегантность решения в его двойственности. С одной стороны — инструмент реального контроля за критически важными узлами коммуникации. С другой — механизм производства самоцензуры. Гражданин, знающий о возможности тотального контроля, начинает контролировать себя сам — классический паноптикум Бентама в цифровом исполнении. Такая политическая архитектура контроля.

Тут приходит аналогия с лягушкой, которая не замечает, как варится в кастрюле, если медленно повышать температуру воды. А вот бизнес может ощутить молниеносный удар в любой момент, — рассказал Петр Сухоруких. — Когда единый центр начинает вручную перенаправлять трафик для борьбы с «угрозой», он неизбежно создает побочный ущерб. Это создает единую точку отказа. В попытке заблокировать один нежелательный ресурс можно случайно «положить» целый логистический сервис или платежный шлюз. Интернет станет менее надежным.

Ручное управление Сетью может менять правила игры для предпринимателей, ограничить доступ к их ресурсам в одночасье — добавляет Петр Сухоруких.

— Это превращает главный актив, информацию, в привилегию, которую выдают по разрешению.

А Дмитрий Лобойко предупреждает, что это еще не конец цифровой свободы. Дальше будет хуже.

— Следующим шагом мобилизационной инерции может стать, например, запрет регистрации в публичных WiFi-сетях по номеру телефона и переход к обязательной регистрации через «Госуслуги».

Сейчас мы удивляемся блокировкам мессенджеров в южных регионах России, слушаем рассказы о внезапном замедлении YouTube из-за устаревших серверов, привыкаем к локальным ограничениям мобильного интернета с белыми списками разрешенных ресурсов из-за возможной атаки беспилотниками. Скоро все станет проще. Роскомнадзору не надо будет придумывать причины для ограничений различных цифровых сервисов. Есть формальное признание какой-либо угрозы — можно действовать вплоть до полной изоляции РФ от остального мира.

Автор: Мария Соколова