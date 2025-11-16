Планшеты Digma: особенности и технические характеристики

20:54 16.11.2025

Планшеты Digma позиционируются как универсальные устройства для потребления контента, легкой работы и обучения, сочетающие необходимый функционал с оптимизированной стоимостью и локализованной прошивкой.

Планшеты Digma занимают устойчивую позицию на рынке мобильных устройств бюджетного и среднего ценового сегмента. Основное отличие этих планшетов заключается в стратегии предложения сбалансированных характеристик при доступной стоимости, что делает их популярными среди широкого круга пользователей, включая студентов, школьников и пользователей, ищущих устройства для повседневных задач.

Ключевым технологическим отличием является адаптация аппаратной платформы под конкретные ценовые категории. В бюджетных моделях используются процессоры MediaTek серий MT8168, MT8183 или Rockchip с 4-8 ядрами, работающими на частотах 1.6-2.0 ГГц. В устройствах среднего класса применяются более производительные чипсеты Unisoc T618 или MediaTek Helio P22T. Особенностью является оптимизация энергопотребления, обеспечивающая до 8-10 часов автономной работы при просмотре видео.

Технические характеристики демонстрируют разнообразие вариантов исполнения. Диагонали экранов варьируются от 8 до 13 дюймов с разрешением HD+ (1280×800) или Full HD+ (1920×1200). Матрицы IPS обеспечивают стабильные углы обзора 178 градусов, а яркость 250-350 кд/м² достаточна для работы в помещении. В моделях линейки "E" применяется усиленное стекло с олеофобным покрытием, устойчивое к царапинам и отпечаткам пальцев.

Объем оперативной памяти составляет 2-6 ГБ типа LPDDR4, встроенной памяти — 32-128 ГБ eMMC 5.1 с возможностью расширения microSD до 256-512 ГБ. Коммуникационные возможности включают Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 5.0, а в некоторых модификациях — LTE-модули с поддержкой российских частот. Разъем USB-C 2.0 служит для зарядки и подключения периферии, при этом сохраняется 3.5 мм аудиовыход.

Операционная система Android 11-13 в фирменной оболочке Digma Shell предлагает упрощенный интерфейс и предустановленные приложения для чтения, образования и развлечений. Камеры представлены модулями 5-13 Мп с автофокусом и возможностью записи видео 1080p, что достаточно для видеозвонков и документальной съемки.

Аккумуляторы емкостью 4000-8000 мАч обеспечивают 7-12 часов работы в режиме смешанного использования. Корпуса из поликарбоната или алюминиевого сплава имеют толщину 8-10 мм и вес 300-600 г в зависимости от диагонали. Отличительной чертой является наличие детских моделей с усиленной конструкцией и предустановленным родительским контролем.

