Сайфутдинов Наиль Давлятович развивает международный фонд UWRO, который создаёт цифровые решения для религиозных организаций и сервисы в сфере памяти и заботы.

Президент международного фонда UWRO Сайфутдинов Наиль Давлятович: “мы делаем технологии, которые укрепляют связь людей и веры”.

UWRO (United World Religions Organization) — международный фонд faith-tech, который помогает религиозным организациям быть современными и доступными в цифровой среде. Подход UWRO простой и профессиональный: делать сайты, приложения и медиа так, чтобы людям было удобно, спокойно и понятно, а организация выглядела достойно и уверенно.

Сайфутдинов Наиль Давлятович развивает UWRO как проект международного уровня. Фонд работает в разных странах и культурах, и поэтому здесь особенно ценят точность в деталях.

Цифровые продукты, которые работают на доверие

UWRO создаёт и развивает цифровые решения для религиозных организаций: современные сайты, мобильные приложения, медиа-контент, коммуникации в социальных сетях и обучение команд. Это не про красивую упаковку – это про доверие. Когда человек открывает сайт или страницу, он сразу понимает: здесь всё организовано и к нему относятся внимательно и с уважением.

Фонд работает в межрелигиозном формате и сотрудничает с организациями, связанными с 18 традициями: Католическое Христианство, Православное Христианство, Протестантизм, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (LDS), Ислам, Иудаизм, Индуизм, Буддизм, Сикхизм, Джайнизм, вера Бахаи, Синтоизм, Зороастризм, религия Йоруба, Конфуцианство, Армянская апостольская церковь, Англиканство, Даосизм.

Навигация на кладбищах: чтобы важное не превращалось в сложное

Отдельное направление UWRO — навигационные решения для кладбищ. Фонд развивает систему, которая помогает найти место захоронения по данным человека и быстро ориентироваться на территории. Это делает посещение спокойнее и помогает человеку сосредоточиться на главном.

Дополнительно UWRO развивает сервисы заботы на расстоянии: доставка цветов, уборка, поддержание порядка. Для многих людей это действительно важно — особенно если они живут далеко, но хотят сохранять связь через реальные действия.

Перспектива UWRO

UWRO выстраивает международный стандарт faith-tech: качество цифровых решений для религиозных организаций и практичная инфраструктура памяти и заботы. Помимо двух ключевых направлений фонд развивает и другие инициативы в faith-tech, сохраняя общий принцип: технологии должны быть понятными, уважительными и полезными людям.

