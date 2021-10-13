GPT Image 2: что умеет новая нейросеть OpenAI и как попробовать её в России

17:50 24.04.2026

21 апреля 2026 года компания OpenAI представила вторую версию своей нативной нейросети для генерации изображений — GPT Image 2

Пример инфографики, сгенерированной самой нейросетью GPT Image 2

Модель стала частью обновления ChatGPT Images 2.0 и сразу задала новый стандарт для всего рынка AI-генерации картинок: точный рендер текста на десяти с лишним языках, разрешение до 4K, понимание сложных сцен и редактирование в диалоге. Разбираемся, чем GPT Image 2 отличается от предшественницы и конкурентов, и как получить к ней доступ из России без VPN и зарубежных карт.

Что нового в GPT Image 2



За последний год линейка OpenAI прошла путь от GPT Image 1 весной 2025 года до промежуточной версии 1.5 осенью — и вот теперь вторая версия. Главное изменение в архитектуре — переход на single-pass рендеринг, благодаря которому новая модель работает примерно в два раза быстрее предшественницы. При этом качество результата выросло сразу по нескольким направлениям.

Текст внутри изображений



Это больное место всех генераторов. Нейросети путают буквы, переставляют символы, выдают псевдоалфавит вместо слов. GPT Image 2 заявляет точность рендера на уровне 99% для латиницы, кириллицы, иероглифов, хинди и бенгали. На практике это значит, что модель корректно отрисовывает вывески, обложки, постеры, инфографику и упаковку — без ручной доработки в Photoshop.

Разрешение до 4K



Максимальный размер кадра — 4096×4096 пикселей. Этого хватает для печати на листе А3, баннеров, наружной рекламы в формате сити-формата. Предыдущая версия ограничивалась 2K, что заставляло дизайнеров прогонять картинки через апскейлеры и терять часть деталей.

Редактирование в диалоге



Сгенерированное изображение можно дорабатывать через чат: «убери человека слева», «замени фон на закат», «сделай шрифт крупнее». Модель сохраняет остальную композицию почти без изменений — в отличие от старых генераторов, где любая правка перерисовывала картинку целиком. Для серийной работы это меняет всё: карточки товаров, обложки соцсетей, иллюстрации к статьям теперь правятся итерациями, а не переделываются с нуля.

До 8 изображений за один запрос



Модель может сгенерировать серию консистентных картинок по одному промту — например, четыре кадра сториборда с одним персонажем или набор иллюстраций для детской книги в едином стиле. Раньше для этого приходилось подгружать референс в image-to-image и тратить отдельные генерации.

Режим рассуждений



GPT Image 2 использует ту же логику «мышления», что и основные текстовые модели OpenAI. Перед генерацией нейросеть может проанализировать задачу, при необходимости поискать информацию в интернете и проверить собственный результат на ошибки. Это снижает количество итераций — промт отрабатывается ближе к тому, что имел в виду пользователь.

Как GPT Image 2 сравнивается с конкурентами



На рынке генераторов изображений сейчас три условных лидера, и GPT Image 2 сразу вошёл в их число.

Google Nano Banana Pro — прямой конкурент, особенно в точности передачи текста и согласованности персонажей. Технически доступна через Gemini, но для пользователей из России — только через обходные решения.

— остаётся сильным в художественной и стилизованной графике, портретах и концепт-арте. Минусы: интерфейс через Discord, оплата в долларах, требуется VPN.

— фаворит среди дизайнеров в нише фотореализма, хорошо работает с светом и текстурами. Уступает GPT Image 2 в работе с текстом и сложными композициями.



GPT Image 2 выигрывает там, где нужна связка «текст + изображение»: полноценные постеры, инфографика, слайды, карты, даже страницы манги. По внутренним тестам OpenAI модель превосходит Nano Banana в задачах с кириллицей и сложной вёрсткой.

Для каких задач подходит



GPT Image 2 лучше всего раскрывается в следующих сценариях.

Маркетинг и реклама. Баннеры, карточки товаров для маркетплейсов, обложки для соцсетей, лендинги, рекламные креативы — везде, где нужен читаемый текст на картинке и брендовая стилистика.

Постеры, флаеры, меню кафе, обложки книг и журналов. Высокое разрешение позволяет отправлять результат напрямую в печать.

Иллюстрации к статьям, инфографика, обложки подкастов. Консистентный стиль в серии — большой плюс для редакций.

Слайды, карточки с терминами, схемы, визуализации данных. Точный рендер формул и подписей убирает главное ограничение AI-слайдов прошлого поколения.

Карточки для Instagram-каруселей, сториборды для видео, иллюстрации к детским книгам с единым персонажем.



Слабее модель работает с гиперреалистичной портретной съёмкой — здесь лидирует Midjourney и специализированные модели на базе Flux. В художественных арт-стилях GPT Image 2 универсален, но иногда требует больше итераций, чем профильные арт-генераторы.

Как попробовать GPT Image 2 в России



Официально OpenAI не работает с российскими пользователями: для доступа к ChatGPT и API нужны VPN, зарубежная банковская карта и телефонный номер другой страны. Это проблема для тех, кто не хочет разбираться с платёжными посредниками, опасается блокировки аккаунта или просто ценит своё время.

Альтернатива — российские платформы-агрегаторы, которые подключают зарубежные модели напрямую через официальные API и предоставляют доступ без VPN. Один из таких сервисов — Genova AI, где GPT Image 2 доступна наряду с другими генераторами изображений, видео и музыки. Попробовать GPT Image 2 можно сразу после регистрации, оплата принимается в рублях российскими картами.

Подобные платформы удобны тем, что не требуется отдельная подписка на каждую модель. В одном интерфейсе работают GPT Image 2, Nano Banana, генераторы видео Kling и Veo, музыкальные модели Suno, а также AI-ассистент на базе современных LLM. Это заметно экономит бюджет по сравнению с оплатой каждого сервиса по отдельности.

Что учесть перед работой



Любая генеративная модель выдаёт результат, вероятность и качество которого зависят от промта. Общие запросы вроде «красивая картинка про лето» дают предсказуемо средний результат. Чем детальнее описана сцена — композиция, освещение, стиль, ракурс, шрифтовое решение — тем выше шанс получить рабочий кадр с первой-второй попытки.

Имеет смысл заранее определить задачу. Для разовой иллюстрации к посту в соцсетях достаточно бесплатного лимита большинства сервисов. Для регулярной коммерческой работы выгоднее подписка на агрегатор — там не взимается плата за каждую отдельную генерацию, а доступны сразу несколько моделей под разные задачи.

Рынок AI-генерации меняется очень быстро. Модели, которые сегодня считаются топовыми, через полгода могут уступить место новым. Универсальный совет — пробовать бесплатные версии, сравнивать результаты на собственных задачах и выбирать инструмент, который решает конкретные проблемы, а не тот, о котором больше пишут.

