О «разных народах» и перемирии в Донбассе

Перемирие не соблюдается, но Зеленский и его американские кураторы демонстрируют оптимизм

Если вы следите за событиями в Донбассе по приходящим оттуда новостям, то можете и не понять, что сейчас на линии соприкосновения, оказывается, «бессрочное летнее перемирие».

Фото с сайта riafan.ru

Его согласовала «контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины». Вступило перемирие в силу в день досрочных парламентских выборов на Украине, то есть 21 июля в 00 часов 01 минуту по киевскому времени.

Прошло уже больше недели. Можно подводить первые итоги.

И их попытались подвести в Киеве.

В пятницу, 26 июля, Владимир Зеленский встретился в Киеве со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском союзе Гордоном Сондландом.

«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным», — говорится в сообщении на сайте главы государства, чьи войска не должны более обстреливать жителей Донбасса.

Раз объявлено бессрочное перемирие, так ведь?

А вот что происходит на самом деле. Есть официальный сайт армии ДНР. На нем публикуется статистика.

«Статистика нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ в период всеобъемлющего бессрочного перемирия».

Достаточно зайти на этот ресурс, чтобы убедиться, что перемирие со стороны Киева не соблюдается. Мы не будем сейчас перечислять многочисленные факты обстрелов из самого разнообразного оружия, что приведены на этом сайте. Стреляют много и из всего. Что стреляет: стрелковое оружие, снайперы, РПГ, крупнокалиберные пулеметы, 82-мм и даже 120-мм, «запрещенный» минскими соглашениями миномет.

Есть раненые, много разрушений. Есть и одна убитая — женщина 1958 г. р. Меньшакова И. А. в печально известном населенном пункте Зайцево… подорвалась на мине!

Перемирие не соблюдается, но Зеленский и его американские кураторы демонстрируют оптимизм. Стоит напомнить, что с приходом к власти Владимира Зеленского ситуация в Донбассе заметно ухудшилась и обстрелов стало больше. Можно сказать, что соблюдение или несоблюдение «хлебного перемирия» — это первый и последний шанс нового главы Украины сохранить к себе некоторое подобие доверия со стороны Донбасса. Где люди просто хотят верить в лучшее, в прекращение войны, даже когда для этого нет никаких оснований, кроме красивых слов киевских политиков.

Но помимо списка нарушений «перемирия», вышеупомянутый ресурс армии ДНР интересен еще кое-чем.

Это — фамилии командиров украинских частей, со стороны которых было нарушено перемирие. На это стоит обратить внимание. Но не для того, чтобы их запомнить — для этого есть следствие и суд, которые рано или поздно разберут деяния каждого военного преступника.

Давайте прочитаем фамилии командиров ВСУ и обратим внимание на… их окончания.

Читаем:

Командир 36 обрмп полковник Гнатов А. В.

Командир 53 омбр полковник Поляков А. О.

Командир 92 омбр полковник Кокорев В. В.

Командир 24 омбр полковник Гудзь В. Ф.

Командир 30 омбр полковник Гараз И. В.

Командир 35 обрмп полковник Палас Н. Д.

Командир 56 омпбр полковник Иванов И. В.

Семь подразделений украинской армии — из них четырьмя командуют офицеры с чисто «великорусскими» фамилиями: Гнатов, Поляков, Кокорев, Иванов. Из оставшихся трех чисто «украинской» выглядит лишь одна.

Что же получается? Получается, идет самая настоящая гражданская война. Если полковник ВСУ Иванов И. В. стреляет в тех, кто говорит по-русски, мыслит по-русски и хочет быть вместе с Россией, то перед нами самая настоящая гражданская война.

Война — внутри одного народа!

Или кто-то, будучи в здравом уме, будет говорить, что полковник ВСУ с фамилией Иванов — это представитель какого-то «другого» народа? Равно как и носители фамилий Гнатов, Поляков, Кокорев.

Эта братоубийственная война должна быть закончена.

Вот только Киеву и Вашингтону ее заканчивать незачем.

В этом и есть корень проблемы.

Поэтому и «перемирие» выходит не слишком мирное…