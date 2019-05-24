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Россия станет страной-хозяйкой Чемпионата мира по хоккею в 2023 году

15:29 24.05.2019
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Россия примет Чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Как пишет ТАСС, соответствующее решение было принято на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе.

Городом, в котором пройдет чемпионат, станет Санкт-Петербург.  Отмечается, что IIHF еще в сентябре 2018 года озвучивал выбор Санкт-Петербурга, теперь решение окончательно утверждено.

Кроме того, в 2023 году в Новосибирске пройдет чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. 

В городах уже занимаются подготовкой инфраструктуры и ледовых арен для проведения соревнований. В Северной столице матчи могут пройти в СКК "Петербургский" и Ледовом дворце. 

Также IIHF утвердил, что Чемпионат мира по хоккею в 2024 году будет принимать Чехия (Прага и Острава), а в 2025 году - Швеция и Дания.

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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24.05.2019, 22:54
Гость: anton

Это хорошо.
24.05.2019, 22:40
Гость: Хмы

Чемпионата мира по хоккею в 2023 году можно будет провести в Нягани, Ханты-Мансийского автономного округа.
Заодно и подлатать строительные вагончики, которым уже более 40 лет.
24.05.2019, 22:36
Гость: Чемпионатом

по голове. Правильно. Запретим все. Коньки отобрать. Дать лопаты вместо клюшек. Пусть асфальт кладут. Кинотеатры и прочую ерунду тоже запретим.
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