Россия станет страной-хозяйкой Чемпионата мира по хоккею в 2023 году

15:29

Россия примет Чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Как пишет ТАСС, соответствующее решение было принято на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе.

Городом, в котором пройдет чемпионат, станет Санкт-Петербург. Отмечается, что IIHF еще в сентябре 2018 года озвучивал выбор Санкт-Петербурга, теперь решение окончательно утверждено.

Кроме того, в 2023 году в Новосибирске пройдет чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд.

В городах уже занимаются подготовкой инфраструктуры и ледовых арен для проведения соревнований. В Северной столице матчи могут пройти в СКК "Петербургский" и Ледовом дворце.

Также IIHF утвердил, что Чемпионат мира по хоккею в 2024 году будет принимать Чехия (Прага и Острава), а в 2025 году - Швеция и Дания.