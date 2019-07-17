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Московский этап культвой мотогонки RSBK пройдет на масштабном фестивале

18:57 17.07.2019
Фото RSBK FEST
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Московский этап крупнейшего чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK пройдет в столице 21 июля на территории Moscow Raceway в рамках события RSBK FEST.

За первенство будут бороться более ста пилотов со всех уголков России. Среди них и действующие чемпионы Владимир Леонов (класс супербайк) и Алексей Иванов (класс суперспорт).

Параллельно с гонками в паддоке автодрома развернется шоу каскадеров, которые продемонстрируют акробатические трюки на мотоциклах и квадроциклах. Здесь же пройдет выступление звезд мототриала с невероятными прыжками через препятствия и горящие кольца. А также состязания по мотоджимхане - искусству мотоциклетного маневрирования, возникшему в Японии в 70-ых годах.

Зрители мотогонок смогут поучавствовать в тест-драйве от крупнейших мотоциклетных компаний. А для маленьких гонщиков будет организована детская зона и соревнования на беговелах.

RSBK фест- событие для всей семьи, ведь здесь можно посмотреть не только на гонки и шоу каскадеров, но и пострелять в круговом тире и линейном фаертаге, побродить по маркету, где продается стильная мотоодежда и сувениры, посетить аттракцион с педальными машинками СССР и многое другое.

Темы: Мотогонки и мотоспорт в России и в мире
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