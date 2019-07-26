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Россию пригласили выступить под своим флагом на Олимпиаде-2020

15:56 26.07.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Команда сможет выступить под флагом РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ОКР.

Документ был подписан главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

«Таким образом, Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную Олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий», — сказано в сообщении.

Особо отмечается, что это разрешение касается и спортсменов из легкой атлетики. На Олимпиаду под российским флагом поедут люди из этого вида спорта с официальным допуском от ИААФ. На данный момент, такие документы есть у 120 человек, но эта цифра может увеличиться. Главное — отобраться на Олимпиаду 2020 года.

На Олимпиаде 2016 года в Рио и в 2018 году в Пхенчхане сборная России выступала с существенными ограничениями из-за скандала с допингом. Он был в первую очередь связан с откровениями беглого информатора ВАДА Григория Родченкова.

Ранее британская газета The Sunday Times заявляла, что из-за дела против прыгуна в высоту Данила Лысенко Россию якобы могут отстранить от участия в Олимпиаде–2020. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не британское издание решает вопрос о недопуске на Олимпиаду.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)
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Комментарии читателей
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26.07.2019, 18:10
Гость: Все идёт по плану

Дело за боингом и сливом порошенко, как слили панамского диктатора и Пиночета в своё время.
26.07.2019, 18:07
Гость: Руснац

Ну и выступай, в своём Чернигове.
26.07.2019, 17:53
Гость: Петя

Какое счастье!Нам хлеба не надо-мы спортом живём!
Все комментарии (8)
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