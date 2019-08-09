«Краснодар» в домашнем матче уступил «Порту» в квалификации Лиги Чемпионов

15:54

Футбольный клуб “Краснодар” в рамках квалификации Лиги Чемпионов принимал “Порту” и уступил со счетом 0:1. В самой концовке поединка гости сумели вырвать победу – автором решающего гола на 89-ой минуте стал полузащитник Сержиу Оливейра.

Португальцы завладели инициативой со стартового свистка арбитра. Первый тайм целиком и полностью прошёл под диктовку футболистов приезжей команды. Гости должны были выйти вперед уже на 13-ой минуте, но Марега упустил потрясающий момент для взятия ворот – промахнулся с близкой дистанции, отправив мяч мимо дальней штанги.

Игроки “Порту” действовали агрессивно, не давая хозяевам развернуться, прочувствовать свою игру. Лишь после 35-ой минуты “Краснодар” смог провести несколько неплохих атак. Самой реальной угрозой воротам гостей мог стать штрафной удар в исполнении Берга, однако швед отправил мяч выше цели.

В первой половине встречи у “Краснодара” своей активностью выделялся Намли, а вот ещё один новичок команды Реми Кабелла лишь изредка напоминал о себе. Совсем другой игры ждали от 29-летнего футболиста, недавно перешедшего из французского “Сент-Этьена” за сумму около 15 миллионов долларов. Кстати, по текущему курсу доллара трансфер футболиста составил примерно 980 миллионов российских рублей.

Во втором тайме рисунок игры практически не поменялся. Преимуществом владели гости, а футболисты “Краснодара” лишь эпизодически подбирались к воротам соперника. На 80-ой минуте Реми Кабелла мог вывести свою команду вперед, но вратарь “Порту” Марчесин в красивом прыжке сумел сохранить нули на табло.

Казалось, что матч так и закончится безголевой ничьей, однако Сержиу Оливейра под занавес встречи блестяще исполнил штрафной удар с расстояния 18-20 метров, изящно перебросив стенку. Голкипер хозяев Сафонов не смог выручить свою команду.

Таким образом, перед ответной встречей ситуация “Краснодара” значительно ухудшилась, чтобы пробиться в следующий раунд квалификации, футболистам российской команды нужно совершить подвиг. Повторный поединок состоится в Португалии 13 августа в 22.00 по московскому времени.

