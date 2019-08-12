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Судью матча «Ахмат»-«Спартак» оскорбили через громкоговоритель

12:23 12.08.2019
Фото со страницы @spartak_se в Твиттер
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Во время матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком», который прошел накануне в Грозном, главного арбитра Алексея Сухого оскорбили через громкоговоритель.

Случилось это после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза «Судья — козёл», пишет «Чемпионат».

Человек, который допустил оскорбление, уволен. Им оказался Ризван Эдильсултанов, сотрудник пресс-службы «Ахмат Арены», он имеет доспут в дикторскую. «После матча прошло совещание. Дирекция стадиона определила человека, который зашел в дикторскую. Этот человек был уволен», - заверили журналистов в пресс-службе «Ахмата».

Ризван Эдильсултанов объяснил, почему оскорбил главного арбитра встречи и принес извинения. Ризван Эдильсултанов осознал ошибку. «Хочу извиниться перед арбитром как перед человеком. Я виноват, что оскорбил человека», - сказал он в интервью изданию «Спорт-Экспресс». При этом Эдильсултанов отметил, что судьи предвзято обслуживают матчи «Ахмата» против московских команд. Он очень переживал за свою команду, увидел безобразное судейство и не совладал с эмоциями. 

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» проходит в Грозном на «Ахмат Арене». На момент удаления Мбенге счёт во встрече был 1:3 в пользу гостей. В составе красно-белых дублем отметился Зелимхан Бакаев. Ещё один гол у «Спартака» забил Андре Шюррле, для которого этот мяч стал первым в составе московской команды. У «Ахмата» результативный удар на счету Мбенге. Удалён сенегальский нападающий был после повторного предупреждения. Две жёлтые карточки форвард получил за 2 минуты — на 75-й и 77-й минутах.

Темы: Арбитры и вопросы судейства в спорте, Футбол в России
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Комментарии читателей
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12.08.2019, 17:08
Гость: Виктор.Красноярск.

Уже не первый раз ,дикое место и народ. Ничего им не будет ,он же типа извини лся . У нас для инородцев ВСЁ.
12.08.2019, 14:57
Гость: Судьи у нас

вне критики, даже футбольные.
12.08.2019, 13:24
Гость: Иван Иваныч

Ждём решения дисциплинарного комитета РФЛ. Думаю наказания стадиона на три игры хватит. Или снятия очков. Или и того и того.
То. что лично кто- то там прорвался к микрофону, проблема администрации стадиона АХМАД. И соскочить не получится. Охххххх, с трудом представляю речевки фанов Спартака. Думаю : "эй ....... ишаки - уезжайте в кишлаки" будет самым мягким.
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