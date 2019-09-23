Легкоатлеты из России на ЧМ в Катаре выступят в нейтральном статусе

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Российские легкоатлеты на чемпионате мира в Катаре выступят в нейтральном статусе: Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Такое решение было принято на заседании совета IAAF, которое прошло в понедельник, заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

"Совет единогласно принял решение, что Всероссийская федерация легкой атлетики на данный момент не может быть восстановлена в правах", - цитирует Андерсена ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре 27 сентября - 6 октября.