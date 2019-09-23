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Легкоатлеты из России на ЧМ в Катаре выступят в нейтральном статусе

21:38 23.09.2019
Фото с сайта iaaf.org
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Российские легкоатлеты на чемпионате мира в Катаре выступят в нейтральном статусе: Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF)  продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Такое решение было принято на заседании совета IAAF, которое прошло в понедельник, заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен. 

"Совет единогласно принял решение, что Всероссийская федерация легкой атлетики на данный момент не может быть восстановлена в правах", - цитирует Андерсена ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. 

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре 27 сентября - 6 октября.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Легкая атлетика в России
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 04:55
Гость: Zahar

Друг,пока это не наша страна,не переживай сильно.
24.09.2019, 04:31
Гость: Русский

Ты прав ,беглый. Воры просто немыслимо унижают страну. Свое воровство приперли и в спорт. И воровать то нормально не могут. В Сочи воровали через дырку в стене анализы-попались. Сейчас в Москве попались. И ни один волос с головы воров не упадет-пострадаем мы, быдел, Мы опять не увидим на Олимпиаде наших флагов.
24.09.2019, 03:42
Гость: Тренер

Все зарубежные ведущие спортсмены употребляют законно коктейль из разных наркотиков по предписанию врача и c разрешения WADA, а российские спортсмены по настоянию спортивных функционеров химичат с анализами и употребляют втихаря вдруг не найдут и затем регулярно попадаются.
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