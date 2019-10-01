Глава РУСАДА оценил шансы на отстранение России от двух Олимпиад

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Очередной допинговый скандал может привести к тому, что российских спортсменов не допустят к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине в 2022-м. Об этом «Интерфаксу» сообщил гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

«Реальна угроза отстранения от двух олимпиад: к летней, о которой все говорят, надо прибавить зимнюю», — сказал он.

Ганус также не исключил, что представители России могут лишиться своих постов во всех международных спортивных федерациях, а спортсменам закроют допуск на соревнования по всему миру и ограничат их право выступать.

Последний допинговый скандал начался с того, что в данных московской лаборатории, которые направили в Международное антидопинговое агентство (WADA) в начале года, нашли несоответствия. WADA объявило, что окончательное решение примут после того, как изучат представленный ответ российской стороны по новым претензиям.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.

Юрий Ганус на днях разместил открытое письмо, в котором заявил, что искажения в представленных в WADA электронных данных не могли появиться случайно. Кроме того, он пояснил, что изменения проводились в том числе последние два года.

«Можно было бы предположить, что подобного рода искажения сделаны для сокрытия данных по определенным спортсменам. Цена вопроса такая: спортсмены, которые употребляли раньше, на одной чаше весов и будущее и настоящее спорта — на другой чаше», — заявил руководитель РУСАДА.