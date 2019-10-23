Как выглядит сегодня футбол в РПЛ

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Многие команды сейчас очень нестабильны и сюрприза можно ждать буквально от каждой

В российской Премьер-лиге позади практически половина сыгранных туров. Сегодня футбол становится все более динамичным, поэтому любая осечка может обойтись командам очень дорого. Открывая сайт спортивной статистики, болельщики всегда узнают только релевантные данные.

В турнирной таблице после экватора дистанции наблюдается небывалая плотность. Так, главными претендентами на титул являются сразу 5 команд. Среди них и действующий чемпион – питерский «Зенит», который хоть периодически и теряет очки, но выглядит стабильнее, чем большинство конкурентов. Причем в очных матчах с ними именно подопечные Семака чаще всего одерживают победу. Чего только стоит недавний разгром «Ростова» со счетом 6:1, хотя перед началом матча многие предрекали упорную борьбу между коллективами.

Такая победа важна не только в контексте борьбы за чемпионство, но и поддержания морального духа. Он для питерцев очень важен, особенно на фоне того, что главное летнее подписание «Зенита» – Малком, после операции не сумел восстановиться и в 2019-м году уже не выйдет на поле. Для сегодняшнего футбола травмы становятся все более значимым фактором. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что деньги, потраченные на Малкома, можно было вложить рациональнее.

Как выглядит таблица РФПЛ после экватора дистанции

«Зенит» по-прежнему – один из лидеров чемпионата России, хотя конкуренция у действующего обладателя золотых медалей очень серьезная. Среди его главных конкурентов:

- «Краснодар»;

- «ЦСКА»;

- «Ростов»;

- «Локомотив».

Многие команды сейчас очень нестабильны и сюрприза можно ждать буквально от каждой. Именно поэтому таблица РФПЛ часто меняется после любого матча. Отстоять чемпионский титул «Зениту» будет явно непросто, хотя по уровню подбора футболистов, а также их индивидуальному мастерству с командой мало кто сумеет сравниться. Подопечным Семака необходимо прибавлять со стабильностью, ведь если дома они практически всегда хороши, то на выезде периодически случаются осечки, из-за которых конкуренты по-прежнему находятся на близком расстоянии.

Впрочем, очевидно, что судьба золотых медалей будет решаться уже в весенней части первенства. В таблице РФПЛ нас ждет еще немало изменений. Если «Зенит» продолжит темп, взятый этой осенью, то команде будет вполне по силам в очередной раз выиграть чемпионский титул. Однако важно соблюдать концентрацию и стабильно демонстрировать свой максимум, чтобы положительный результат стал реальностью.