Россия может быть отстранена от большого спорта на четыре года

07:55

Российские спортсмены могут быть на четыре года отстранены от всех крупнейших международных соревнований, пишет "Интерфакс" со ссылкой на рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Согласно документам организации, поводом для данных рекомендаций стала очередная волна допинговых нарушений. В частности, речь идет о манипуляции баз данных Московской антидопинговой лаборатории, которые в результате расследования комиссии признаны недостоверными.

Таким образом, в случае, если рекомендации будут приняты к исполнению, российские спортсмены смогут выступать на летней Олимпиаде-2020 в Токио исключительно в нейтральном статусе, как это было на зимних Играх-2018 в Пхенчхане. Российский флаг будет под запретом и российский спортсмен, поднявшийся на высшую ступень пьедестала почета, не услышит гимна РФ.

Отмечается, что данные условия будут касаться также Паралимпийских игр, Юношеской олимпиады, чемпионатов мира. Кроме того, в официальных мероприятиях этих соревнований не смогут принимать участие официальные лица страны, а также россияне не смогут входить в составы различных комитетов и советов.

Также России на четыре года можно будет забыть и о проведении крупных международных соревнований и если ранее РФ выиграла право принять у себя тот или иной турнир, это это право у нее отбирается и передается другой стране.

Заседание исполкома WADA, на котором будет вынесен вердикт, пройдет 9 декабря.