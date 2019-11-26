МОК поддержал самые жесткие санкции за манипуляции с допинг-пробами россиян

17:19

Международный олимпийский комитет поддержал «самые жесткие санкции» в отношении тех, кто, по предварительным данным, манипулировал с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

МОК выступил с осуждением тех, кто занимался «вопиющими манипуляциями» с данными о допинг-пробах, взятых у российских спортсменов в 2012-2015 годах.

В организации отметили, что отчеты участников расследования доказывают, что за манипуляции ответственны власти России. МОК призвал российские власти предоставить подлинные данные Московской антидопинговой лаборатории.

МОК также призвал Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передать в Совет Европы и ЮНЕСКО материалы о махинациях с допинг-пробами.

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию ВАДА посоветовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Запрет, среди прочего, предлагается распространить на Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Комитет предложил допускать до соревнований только «чистых» спортсменов, чтобы они выступали под нейтральным флагом. Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации 9 декабря.