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WADA прокомментировало информацию об изменении Родченковым базы данных

10:16 22.12.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не намерено менять решений, которые принял исполком организации 9 декабря. Об этом заявили в пресс-службе WADA, комментируя информацию Следственного комитета РФ о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории, пишет "Р-Спорт".

СК РФ сделал официальное заявление об имеющихся доказательствах, которые свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

"Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA", - сказали в пресс-службе WADA в ответ на вопрос, как организация оценивает заявления Следственного комитета РФ о причастности Родченкова к изменению базы данных московской лаборатории.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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22.12.2019, 11:20
Гость: И.А. Крылов

Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!" -
"Помилуй, мне еще и отроду нет году", -
Ягненок говорит. "Так это был твой брат". -
"Нет братьев у меня". — "Tak это кум иль сват
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите
И, если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи". -
"Ах, я чем виноват?" — "Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". -
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
22.12.2019, 10:54
Гость: Петр

поздно пить боржоми когда почки отвалились (из за допинга) :-)
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