WADA прокомментировало информацию об изменении Родченковым базы данных

10:16

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не намерено менять решений, которые принял исполком организации 9 декабря. Об этом заявили в пресс-службе WADA, комментируя информацию Следственного комитета РФ о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории, пишет "Р-Спорт".

СК РФ сделал официальное заявление об имеющихся доказательствах, которые свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

"Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA", - сказали в пресс-службе WADA в ответ на вопрос, как организация оценивает заявления Следственного комитета РФ о причастности Родченкова к изменению базы данных московской лаборатории.