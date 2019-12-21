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СК РФ: Родченков намеренно вносил изменения в электронную базу

12:25 21.12.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Следственный комитет РФ опубликовал заявление о расследовании уголовного дела по обвинению бывшего директора Антидопингового центра Григория Родченкова в злоупотреблении полномочиями.

«Подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 гг. электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ (протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям WADA в январе текущего года).

В настоящее время WADA заявляет о манипуляциях в 2018-2019 годах с данными, хранившимися на серверах и приборных компьютерах Московской антидопинговой лаборатории, которые находились в лаборатории, и доступ к ним для сотрудников лаборатории не мог быть ограничен в связи с ее постоянным функционированием.

Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

При этом СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с WADA некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена.

В то же время иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи.

Следствие заинтересовано в тесном сотрудничестве с иностранными компетентными органами и международными спортивными организациями, в том числе по вопросу обмена результатами исследования электронного архива лаборатории для установления истины по делу», – цитирует  Советский Спорт заявление ведомства.

9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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22.12.2019, 00:18
Гость: Современный

российский орденоносец, получивший орден из рук СамОго САмого, каким является негодяй Родченков, странно умирать не будет. Он вам не Скрипаль, коллега СамОго САмого.
21.12.2019, 22:53
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Ему ещё как СоЛЖЕницену памятник поставят и проспект назовут.
21.12.2019, 20:54
Гость: Реплика

Родченков? Он до сих пор жив? Странно. Предатели и негодяи должны умирать...от угрызений совести.
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