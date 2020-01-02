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Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ

17:35 2.01.2020

Сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе "Верк-Арена" в чешском городе Тршинец.

Стоп-кадр из видео игры

В составе сборной России отличились Дмитрий Воронков (22-я и 39-я минуты) и Александр Хованов (35). У швейцарцев шайба на счету Гаэтана Жобена (28).

Лучшим игроком встречи в составе сборной России признан голкипер Ярослав Аскаров, у швейцарцев - вратарь Лука Холленштайн, передает ТАСС.

По итогам предварительного этапа сборная России заняла третье место в группе В, набрав шесть очков в четырех матчах, пропустив вперед сборные США (8) и Канады (9). Швейцарцы стали вторыми в группе А (9), уступив лишь сборной Швеции (11).

Позднее в четверг пройдут четвертьфинальные матчи Канада - Словакия, США - Финляндия и Швеция - Чехия, полуфинальные встречи состоятся 4 января в 17:00 и 21:00 мск. 

Темы: Хоккей в России, Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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02.01.2020, 20:07
Гость: Иван Иваныч

Молодцы ребята! Играть со швейцарцами это как бег в мешках. Команда закрытая, и самый открытый её вариант это 4+1, где нападающий прессингует в одиночку. Хорошо играют они по свободным, и это в первом периоде ставило наших в тупик, когда не могли зайти в зону. Но раскатились, разбежались и все пошли как надо. Настораживает реализация. Если по моментам, то счёт 6:1 минимальный должен быть. Не замкнули толком две передачи, мазали в касание. Короче: команда классная, быстрая.
Воронков красавец! на пятаке просто монумент. Не сдвинешь. Ждём соперника, учитывая что с этого года жребий. Всех неравнодушных с победой!
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