Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ

17:35

Сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе "Верк-Арена" в чешском городе Тршинец.

Стоп-кадр из видео игры

В составе сборной России отличились Дмитрий Воронков (22-я и 39-я минуты) и Александр Хованов (35). У швейцарцев шайба на счету Гаэтана Жобена (28).

Лучшим игроком встречи в составе сборной России признан голкипер Ярослав Аскаров, у швейцарцев - вратарь Лука Холленштайн, передает ТАСС.

По итогам предварительного этапа сборная России заняла третье место в группе В, набрав шесть очков в четырех матчах, пропустив вперед сборные США (8) и Канады (9). Швейцарцы стали вторыми в группе А (9), уступив лишь сборной Швеции (11).

Позднее в четверг пройдут четвертьфинальные матчи Канада - Словакия, США - Финляндия и Швеция - Чехия, полуфинальные встречи состоятся 4 января в 17:00 и 21:00 мск.