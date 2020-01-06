Сеанс надувательства: как на ТВ показали два разных матча Россия-Канада в одно время

22:16

Телепропаганда в России зашла так далеко, что даже решение о трансляции хоккейных матчей стало политическим

Казус с трансляцией сразу двух матчей Канада-Россия по хоккею, но состоявшихся в разное время и с разными результатами, поверг болельщиков в шок!

Фото с сайта sport-express.ru

Этот случай, пожалуй, перевернул все привычные представления: вчера российская госпропаганда переплюнула даже советскую. Сегодня эту историю весь день обсуждают социальные сети. Вот что, к примеру, написал в своем блоге писатель Дмитрий Стахов:

«Со мной случился казус - занимался разными делами, никакой хоккей смотреть не собирался, но дела как-то не шли и включил канал «Матч-ТВ», на котором транслировалась финальная игра молодежных команд России и Канады по хоккею. Меня совершенно не смутили фамилии игроков, которых в предыдущих матчах чемпионата не было, как не смутили и некоторые другие детали, я собирался выключить при счете 0:3, но тут пошли ответные шайбы, в конце концов, Канада была повержена со счетом 5:3. Но войдя в Сеть, на новостной канал, я узнал, что Канада победила, 4:3! Идиоты! - подумал я про журналистов, но оказалось, что идиот-то я, что смотрел игру 2011 года, а сама игра-2020 шла по Первому каналу...»

Оказалось, что жертвой ровно такого же хоккейного заблуждения, скорее похожего на форменное надувательство, стали очень многие граждане страны. Многие из них ликовали, поздравляли нашу молодежь с победой, хотя на самом деле она проиграла.

Известный футболист, бывший полузащитник футбольного «Локомотива» Дмитрий Тарасов даже выложил в своем блоге фото с поздравлением молодежной сбороной России с победой в финале чемпионата мира.

Но всех превзошел депутат Госдумы:

Разумеется, комментариям этого казуса не было конца. Вот, к примеру, что написал в своем блоге известный спортивный журналист Станислав Гридасов:

«Народ весело гэгает над лохами, перепутавшими два хоккейных финала на разных каналах, но у меня тут два-три вопроса, и не к лохам вовсе. Вы действительно считаете, что аудитория крупного спортивного события должна состоять исключительно из тех, кто отличает Панарина от Подколзина, а Хэйтона от Шенна? А остальным вечно сосать кавеэн на палочке?

Что именно вы называете контрпрограммированием? Это когда в субботу днем никто не знает, какой из двух госканалов будет показывать вечером воскресенья в самый прайм-тайм финал чемпионата?

Вылетают наши от шведов – значит, «Матч-ТВ».

Побеждают шведов в овертайме – то, конечно, Первый?

Или когда первый (то есть Матч) отбирает у другого (то есть Первого) аудиторию?

Это вот реально то самое, за что государство дает бабки на фейерверк Тине Гивиевне? Ну там рост индустрии, популяризация хоккея, дети идут на хоккей за хлебушком? Не, тортом в лицо – это смешно, это и в XXI веке смешно, но вы реально думаете, что вчера кто-то размазывал торт по лицу, а не слезы? Кто там остался в выигрыше? Канада, да?»

Чистое хоккейным надувательством назвал эту ситуацию журналист Василий Аленин:

«Госканал «Матч-ТВ» (собственник – «Газпром») показал вчера, как устроена путинская пропаганда.

Вместо трансляции финала молодежного чемпионата мира по хоккею (Россия – Канада) на канале «Матч-ТВ» был показан матч 2011 года, 9-летней давности. Тогда сборная России одержала впечатляющую победу над Канадой, но с тех пор чемпионатов мира не выигрывала. Не стало исключением и нынешнее первенство – наша команда уступила канадцам в упорной борьбе.

Введенные в заблуждение болельщики бросились поздравлять молодежную сборную России с победой. Молодцы, парни!

А в это время на «Первом канале» завершился показ актуального матча Россия-Канада. Флаг с красным кленом победно взлетел вверх, звучал канадский гимн.

Нельзя же было совсем не показывать финал на российском ТВ. Поэтому, вероятно, пропагандисты пришли к выводу, что хотя бы части граждан следует гарантированно выдать позитивный настрой, надув их ложной гордостью за державу. Вот и сгрузили на «Матч-ТВ» снег девятилетней давности.

Параллельная реальность.

И так во всем.

При сегодняшних постоянных поражениях властей с помпой, парадами отмечаются годовщины победы в далекой войне. Каждый раз так, как будто победа состоялась вчера. 65! 70! 75! И «маршал победы» Шойгу в орденах во всю грудь. Почти как у Жукова. Ушли или уходят из жизни ветераны? Ничего! Мы их заменим «бессмертным полком»! Получайте «миллионные» шествия «победителей»!

В экономике – Росстат рисует параллельную реальность.

В политике – телевизор рассказывает об Украине вместо обсуждения падения доходов российских граждан и сказочного обогащения правящей верхушки.

И так далее. Тотальное надувательство граждан во всем, выдумывание «реальности».

«Матч-ТВ» разгласил главную пропагандистскую тайну. Он вчера совершил преступление против правящей верхушки. Показал механику – как выдумывается несуществующий мир и впаривается людям под видом настоящего. Отлично сработано. «Все на матч»! «Знай наших»!..»

Не прошел мимо этого дикого случая и писатель Сергей Беседин:

«Многие уже знают про комичный эпизод, когда вместо онлайн-трансляции по Матч ТВ показали хоккей 9-летней давности, где наши не проигрывают Канаде, а выигрывают 5:3. Многие приняли это за актуальную игру и были счастливы. Кстати, компания Samsung почти завершила работу над технологией NEON - искусственные цифровые люди, которых не существует в природе, очень реалистично общаются на экране, делают доклады, читают новости и пр. Samsung, осчастливьте людей, создайте искусственную российскую хоккейную команду, которая на всех чемпионатах будет виртуально рвать соперников, как тузик грелку. Вам несложно, а патриотам-то сколько радости! Если добавить на ТВ-пульт немного интерактива, можно самим устанавливать финальный счёт и количество зубов, которые наши выбили проклятым пиндосам.

А также прокачивать игроков, подбирать им амуницию и тренировать между матчами.

Хотя, блин, это ж уже изобрели. Sony PlayStation называется...»

Конечно, это очень обидно - проигрывать, тем более в хоккее, который до сих пор считается всероссийским любимым видом спорта. Однако даже в СССР считали ниже своего достоитнства опускаться до такой унизительной подмены. В современной же России ни о каком достоинстве речи идти не может, а только о тотальных и трусливых лжи и надувательстве.