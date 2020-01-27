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При крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта погибли девять человек

06:51 27.01.2020
Баскетболист Коби Брайант разбился в авиакатастрофе
Фото с сайта wikipedia.org
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Под Лос-Анджелесом потерпел крушение частный самолет знаменистого баскетболиста США Кобе Брайанта.

По данным местных СМИ, на борту вертолета вместе с Брайантом находились еще девять человек, в том числе и его 13-летняя дочь Джанна Мария. Все они погибли.

"Выживших нет. Есть данные о том, что на борту было девять человек – пилот и восемь пассажиров. Есть много спекуляций относительно личностей (погибших). Крайне неподобающе сейчас называть кого-либо по имени, пока не будет завершена процедура опознания тел", - заявил шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва. 

Вертолет разбился в городе Калабасаса, расположенном неподалеку от Лос-Анджелеса 26 января.  Ранее городские власти подтвердили гибель баскетболиста Кобе Брайанта и еще четверых человек при крушении вертолета. Гибель дочери Брайанта подтвердил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

Детали крушения вертолета не сообщаются. Расследование инцидента продолжается.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Брайант считался одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известен, выступая за команду Los Angeles Lakers и завоевав с командой пять чемпионских титулов (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Он получал звание MVP НБА в 2008 году, а также MVP финала в сезоне-2009/10. На счету американца 18 Матчей звезд НБА.

Действующие и бывшие игроки NBA в социальных сетях уже активно комментируют произошедшее, выражают соболезнования.

Темы: Лос-Анджелес, США, Авиакатастрофы, Баскетбол в России и в мире, Знаменитости и популярные персоны, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.01.2020, 09:19
Гость: Пилот

Не нужно в трех местный вертолет набиваться 8 поддатым и обкуренным пассажирам это же не запорожец и потом его ещё раскачивать в воздухе.
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