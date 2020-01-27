При крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта погибли девять человек

06:51

Под Лос-Анджелесом потерпел крушение частный самолет знаменистого баскетболиста США Кобе Брайанта.

По данным местных СМИ, на борту вертолета вместе с Брайантом находились еще девять человек, в том числе и его 13-летняя дочь Джанна Мария. Все они погибли.

"Выживших нет. Есть данные о том, что на борту было девять человек – пилот и восемь пассажиров. Есть много спекуляций относительно личностей (погибших). Крайне неподобающе сейчас называть кого-либо по имени, пока не будет завершена процедура опознания тел", - заявил шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва.

Вертолет разбился в городе Калабасаса, расположенном неподалеку от Лос-Анджелеса 26 января. Ранее городские власти подтвердили гибель баскетболиста Кобе Брайанта и еще четверых человек при крушении вертолета. Гибель дочери Брайанта подтвердил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

Детали крушения вертолета не сообщаются. Расследование инцидента продолжается.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Брайант считался одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известен, выступая за команду Los Angeles Lakers и завоевав с командой пять чемпионских титулов (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Он получал звание MVP НБА в 2008 году, а также MVP финала в сезоне-2009/10. На счету американца 18 Матчей звезд НБА.

Действующие и бывшие игроки NBA в социальных сетях уже активно комментируют произошедшее, выражают соболезнования.