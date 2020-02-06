Премьер лига России по футболу: обзор

22:07

За тем, что творится на футбольных матчах российских чемпионатов, всегда было и остается интересно смотреть

За актуальной информацией по футболу следят миллионы фанатов по всему миру. Такой ажиотаж не смог остаться незамеченным, и в 2001 году на базе высшего дивизиона бала создана РПЛ.

РПЛ - это высший дивизион в системе футбольных лиг Российской Федерации, для участия в котором отбираются лишь 16 сильнейших клубов. Происходит отбор достаточно просто:по завершении сезона участники двух последних мест отправляются в первый визион. На их же вакантные места приходят команды, добившиеся лучших результатов.

Особенности РПЛ

Важной особенностью можно назвать наличие у клубов вторых, бывает и третьих команд. Играют они в низших лигах.

Особые, но не кардинальные изменения в РПЛ произошли осенью 2012 года. Они затронули сезонность турниров. Теперь игры стартуют под эгидой "осень-весна". Поменялось по сути немногое:по-прежнему соревнуются 16 клубов, между которыми идут футбольные баталии по одному матчу друг с другом у себя дома и на выезде в гостях. Как и прежде, в течение сезона команда может сыграть до 30 туров.

Сегодня РПЛ расположилась на 6-ой строчке в таблице УЕФА и сохраняет эту позицию досточно твердо. Этот коэффициент - прекрасная возможность на делегирование 3-ех клубов в Лигу чемпионов и 3 можно смело заявить в Лигу Европы.

Команды РПЛ

На официальном сайте в турнирной таблице Премьер Лига за промежуток 2019/2020 годов насчитывает 16 различных команд практически изо всех регионов страны. Расположены они в следующем порядке:

1. Зенит г. Санкт-Петербург или просто Зенитчики - лидер. Имеет в арсенале 37 забитых голов;

2. Краснодар г. Краснодар с устрашающим прозвищем Быки и их 33 гола;

3. Ростов г.Ростов-на-Дону - они же Комбайнеры, на счету которых 34 гола;

4. Армейцы из ЦСКА г. Москва со счетом 26 голов;

5. Локомотив г. Москва про прозвищу железнодорожники и 28 голов в сетке;

6. Арсенал г.Тула или Оружейники - 23 гола;

7. Уфа г. Уфа - Горожане с 17 голами;

8. Динамо г.Москва - Бело-голубые в народе и 16 голов;

9. Урал г. Екатеринбург - Шмели с 24 голами;

10. Спартак или Народная команда г. Москва и забытых 19 голов;

11. Тамбов и 23 попадания в цель;

12. Оренбург г.Оренбург - Газовики с 21 мячом;

13. Рубин г.Казань - Казанцы и 11 голов;

14. Ахмат г.Грозный - Бело-зеленые с 13 забитыми голами;

15. Крылья Советов г. Самара или Крылышки и 20 голов;

16. Сочи г. Сочи с достижением 16 забитых голов.