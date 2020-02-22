Международный союз биатлонистов открыл дело против российского тренера

14:49

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело в связи с использованием личным тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на чемпионате мира в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей IBU.

"IBU подтверждает, что дело было открыто в связи с возможной подделкой аккредитации, все имеющиеся факты были переданы в Biathlon Integrity Unit (независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом - прим. ред)", - говорится в сообщении IBU.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава союза биатлонистов России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. По некоторым данным, речь шла об украинском пропуске.

В свою очередь, глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак заверил, что Украина не выдавала тренеру Александру Касперовичу по своей квоте аккредитацию на чемпионат мира по биатлону в Италии.

«Касперович не жил по украинской аккредитации в Антхольце, но в день гонок преследования попросил аккредитационную карту у одного из членов нашей делегации и с этой картой попал на трассу, чтобы подсказывать информацию своему спортсмену», — заявил Брынзак, добавив, что нарушение было замечено IBU. Украинскую делегацию попросили сдать карту для ее аннулирования и дать объяснения, что и было сделано.