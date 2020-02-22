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Международный союз биатлонистов открыл дело против российского тренера

14:49 22.02.2020
Международный союз биатлонистов
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Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело в связи с использованием личным тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на чемпионате мира в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей IBU.

"IBU подтверждает, что дело было открыто в связи с возможной подделкой аккредитации, все имеющиеся факты были переданы в Biathlon Integrity Unit (независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом - прим. ред)", - говорится в сообщении IBU.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава союза биатлонистов России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. По некоторым данным, речь шла об украинском пропуске.

В свою очередь, глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак заверил, что Украина не выдавала тренеру Александру Касперовичу по своей квоте аккредитацию на чемпионат мира по биатлону в Италии.

«Касперович не жил по украинской аккредитации в Антхольце, но в день гонок преследования попросил аккредитационную карту у одного из членов нашей делегации и с этой картой попал на трассу, чтобы подсказывать информацию своему спортсмену», — заявил Брынзак, добавив, что нарушение было замечено IBU. Украинскую делегацию попросили сдать карту для ее аннулирования и дать объяснения, что и было сделано.

Темы: Чемпионат мира по биатлону
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Комментарии читателей
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22.02.2020, 20:04
Гость: ну все

" Погнали наши городских " . Не сумели в свое время "поставить их на место "- проглотили белый флаг, отсутствие гимна. Любое отступление (молчаливое согласие на унижение)рассматривается теперь ,как слабость. А слабых , как известно бьют.
22.02.2020, 18:43
Гость: На самом деле

не успел Иваныч описаться от радости как получилась досадная засада.
Не на ту лошадку поставил, дедку!
Не беспокойся, зададут и Касперовичу нужные вопросы, и всем кому надо зададут.
Частным лицам, особенно у которых рыльце в пушку, надо отсиживаться в своих частных владениях, а не раскатываться по Италиям, не компрометировать членов сборной. А то не ровен час и экстрадировать могут.
22.02.2020, 17:57
Гость: сергей

Блудняк с ветвях власти обязательно проникает во все сферы жизни отсюда и результаты.
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