18:15

Российская теннисистка Мария Шарапова ушла из спорта. О своем решении 32-летняя спортсменка написала в Instagram, разместив свое детское фото.

«Теннис открыл для меня весь мир, и он показал мне, из чего я сделана сама. При помощи тенниса я проверяла себя и измеряла свой рост. И поэтому, что бы я ни выбрала для следующей главы своей жизни, я буду бороться. Я все еще буду двигаться вперед, буду расти. Теннис, я с тобой прощаюсь», — заявила Шарапова.

The New York Times указывает, что Шарапова устала бороться с травмами. В колонке Шарапова написала, что планирует проводить время с семьей и сама выбирать себе нагрузки. Например, она планирует заниматься танцами.

За всю карьеру она выиграла пять турниров "Большого шлема" - Australian Open в 2008 году, на US Open в 2006, Уимблдон в 2004 и Ролан Гаррос в 2012 и 2014 годах. Она одна из десяти женщин в истории, кто собрала так называемый "карьерный шлем" (выиграла все турниры "Большого шлема", но в разные годы).

На ее счету 36 одиночных турниров WTA, включая Итоговый чемпионат 2004 года. В 2012 году она стала серебряной призеркой Олимпийских игр в Лондоне. В течение карьеры пять раз занимала первое место в мировом рейтинге.