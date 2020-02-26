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Теннисистка Мария Шарапова ушла из спорта

18:15 26.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Российская теннисистка Мария Шарапова ушла из спорта. О своем решении 32-летняя спортсменка написала в Instagram, разместив свое детское фото.

«Теннис открыл для меня весь мир, и он показал мне, из чего я сделана сама. При помощи тенниса я проверяла себя и измеряла свой рост. И поэтому, что бы я ни выбрала для следующей главы своей жизни, я буду бороться. Я все еще буду двигаться вперед, буду расти. Теннис, я с тобой прощаюсь», — заявила Шарапова.

The New York Times указывает, что Шарапова устала бороться с травмами. В колонке Шарапова написала, что планирует проводить время с семьей и сама выбирать себе нагрузки. Например, она планирует заниматься танцами. 

За всю карьеру она выиграла пять турниров "Большого шлема" - Australian Open в 2008 году, на US Open в 2006, Уимблдон в 2004 и Ролан Гаррос в 2012 и 2014 годах. Она одна из десяти женщин в истории, кто собрала так называемый "карьерный шлем" (выиграла все турниры "Большого шлема", но в разные годы). 

На ее счету 36 одиночных турниров WTA, включая Итоговый чемпионат 2004 года. В 2012 году она стала серебряной призеркой Олимпийских игр в Лондоне. В течение карьеры пять раз занимала первое место в мировом рейтинге.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Спортивные события и персоны, Теннис
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.02.2020, 20:54
Гость: А почему она -

российская теннисистка?
Она же гражданка США.
Всю сознательную жизнь провела в США.
И возвращаться в РФ, насколько известно, не намерена?!
26.02.2020, 19:00
Гость: Будет в Австралии

разводить кенгуру?
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