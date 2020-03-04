История футбольного клуба «Бавария Мюнхен»

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ФК «Бавария Мюнхен» с его 25 национальными титулами и 17 DFB-Pokals принадлежит к величайшим футбольным клубам мира

Это один из трех клубов, выигравших все три главных европейских трофея: Кубок Европы / Лига чемпионов, Лига Европы и Кубок обладателей кубков.

Помимо того, что это неоспоримо самый успешный клуб в Германии, они также занимают третье место в мировом рейтинге футбольных клубов.

История клуба

Достаточно странно для такого успешного клуба, но «Бавария» не сразу зажгла мир. После основания в 1900 году клуб должен был ждать до 1932 года своего первого национального чемпионства.

Однако одно название не могло повернуть их судьбу; в те годы «Баварию» высмеивали как «еврейский клуб», и многие важные представители еврейских клубов были вынуждены покинуть страну из-за роста нацизма в Германии.

Послевоенная эпоха принесла свои проблемы: клуб был отодвинут в 1955 году и едва избежал банкротства в конце десятилетия. Единственным ярким пятном для «Баварии» была победа в их первом DFB-Pokal в 1957 году.

Когда Бундеслига была основана в 1963 году, «Бавария» не входила в число шестнадцати приглашенных команд. Вместо этого они получили повышение два сезона спустя, во главе с тремя молодыми игроками, которых позже будут называть «осью»: Сепп Майер, Франц Беккенбауэр и Герд Мюллер. Именно за время пребывания их в клубе (1965-1979) «Бавария» наконец превратилась в то, чем она является сегодня.

За эти 14 лет клуб выиграл четыре титула Бундеслиги, четыре DFB-Pokals, Кубок обладателей кубков в 1967 году, а также три Кубка Европы подряд с 1974 по 1976 год.

ФК «Брайтнигге»

Эпоха доминирования клуба продолжалась во главе с динамичным дуэтом Пола Брайтнера и Карла-Хайнца Румменигге, которого часто в шутку называют ФК «Брайтнигге» из-за чрезмерной зависимости от них клуба.

В целом 80-е годы были временем огромного внутреннего успеха для клуба, который выиграл шесть дополнительных Бундеслиг и три DFB-Pokals за этот период.

Однако завоевать европейские трофеи было труднее, поскольку клуб проиграл только два финала Кубка Европы в 1982 и 1987 годах.

Снижение, сопровождаемое новой великой эрой

Для сравнения, начало 90-х было временем беспорядков в клубе. Получив еще один титул в 1990 году и заняв второе место в следующем сезоне, «Бавария» закончила сезон 1991/1992 годов в опасной близости от зоны вылета.

Проигрыш «Норвичу» в Кубке УЕФА 1994 года стал последней каплей, и клуб прибег к смене персонала, назначив Беккенбауэра тренером. Естественно, Der Kaiser показал себя способным менеджером, и Бавария выиграла свой 13-й титул в том же году, вслед за ним еще один в 1997 году и DFB-Pokal в 1998 году.

Назначение Оттмара Хитцфельда в качестве тренера в начале сезона 1998/1999 годов ознаменовало большое возвращение клуба на европейскую сцену. За шесть лет пребывания в клубе «Бавария» выиграла Лигу чемпионов и зарекомендовала себя как лучшая команда немецкого футбола, выиграв четыре Бундеслиги и два DFB-Pokals.

В 2005 году команда переехала из Олимпийского стадиона (построенного для Олимпийских игр 1972 года) на новую арену Alianz. Мюнхенская «Бавария» делит стадион с мюнхенским TSV 1860.

Несмотря на то, что «Бавария» выиграла семь дополнительных титулов Бундеслиги и шесть DFB-Pokals в последующие годы, международный успех вновь оказался неустойчивым. Не пройдя четвертьфинал Лиги чемпионов в период с 2002 по 2010 год, «Бавария», наконец, сумела выиграть еще один титул, победив давних соперников «Боруссия Дортмунд» 2-1 в финале 2013 года.

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