Ни хлеба, ни зрелищ: футбольным фанатам не компенсируют убытки карантина

22:27

ЦСКА неприятно удивил фанатов: вернуть деньги за несостоявшиеся матчи не удастся

Ранее футбольный клуб пообещал вернуть средства за матчи, на которые фанаты не смогут попасть в связи с карантинными мероприятиями.

Фото с сайта pixabay.com

Однако, как отметили московские болельщики, после введения в столице запрета на массовые мероприятия в правилах приобретения абонементов ЦСКА появились дополнения, из-за которых билеты на мартовские матчи не попали под условия возмещения расходов.

Объявленный Правительством Москвы запрет бьёт по сердцам и кошелькам футбольных фанатов. На текущий месяц столичными клубами было запланировано 5 игр, после ввода ограничений на них собирались пускать не более 5 тыс. человек. «Если есть возможность провести игру со зрителями в том количестве, которое определено мэром Москвы, то это нормально. У нас ситуация, слава богу, не такая, как в Италии, Франции, Испании», – заявлял президент РФС Вячеслав Колосков.

Пока прочие клубы старались найти оптимальный для фанатов вариант, в ЦСКА придумали, как избежать убытков. Сначала владельцам абонементов выделяли места на условиях жеребьевки. Однако 13 марта в правилах использования абонементов появился пункт, согласно которому их действие не распространяется на матчи, в отношении которых уполномоченные органы вынесли ограничительные решения. Таким образом, фанаты с абонементами больше не могут попадать на матчи без зрителей, матчи с ограничением количества зрителей или те, что проведут на нейтральном стадионе в другом городе.

При этом возмещать убытки ЦСКА не планирует. Болельщики отреагировали возмущением, ведь именно держатели карт являются самыми преданными фанатами клуба. «Я писал заявление о возврате билетов до принятия решений об ограничении доступа зрителей на матчи и тем более до его отмены. Такая возможность предусмотрена положением. Однако на него никто не ответил», – жалуется пользователь социальных сетей. «И на матч не пустили, и деньги не возвращаете!», – возмущается другой.

Напомним, что московский ЦСКА – часть «Центрального спортивного клуба Армии». В текущем году в информационном поле уже отмечался финансовый конфликт вокруг организации. В феврале 2020 года стало известно, что контракты на эксплуатацию газовых котельных и тепловых пунктов ФАУ МО РФ ЦСКА получила компания «Мегаполис» и фирмы, которые предположительно аффилированы с ней. Ранее они же выиграли конкурс на услуги клининга и техобслуживания объектов ЦСКА. Эксперты заподозрили игру не по правилам, ведь «Мегаполис» предлагал более высокую, чем у конкурентов, стоимость услуг, которые, к тому же, не входят в её профиль деятельности. Такую лояльность конкурсной комиссии они объяснили связями владельца «Мегаполиса» с высшими военными чинами.

Упоминается также, что услуги компания оказывает по демпингованым ценам и они не отличаются высоким качеством. При этом в условиях эпидемии именно регулярная дезинфекция мест массового пребывания заявлена как основной способ профилактики распространения вируса. Чтобы не стать жертвами низкокачественного клининга, возможно, фанатам действительно безопаснее оставаться дома. Однако потраченные на билеты и абонементы средства вряд ли удастся вернуть. К моменту введения запрета на массовые мероприятия клуб реализовал более 7 тысяч абонементов. На запланированный 15 марта матч ЦСКА – «Уфа» допустили только часть зрителей, а матч ЦСКА – «Зенит» 22 марта не состоялся вовсе.

