«Лютый позор спорта»: Резцова грозит судом Губерниеву

14:40

На фоне мировой эпидемии коронавируса в российском биатлоне разгорелся серьезный скандал

Конфликт между олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой и комментатором Дмитрием Губерниевым, произошедший из-за нарушения бывшей биатлонисткой карантина, рискует перерасти в судебное разбирательство.

Фото с сайта msk.dixinews.ru

На фоне мировой эпидемии коронавируса в российском биатлоне разгорелся серьезный скандал. Еще до введения обязательного режима самоизоляции комментатор Дмитрий Губерниев подверг резкой критике россиян, устраивающих «коллективные гуляния и пикники» во время нерабочей недели.

В ответ на это олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, мать биатлонистки женской сборной России Кристины Резцовой, рассказала, что не соблюдает карантин и продолжает «ездить по гостям». В частности, бывшая спортсменка навестила своего брата во Владимире, заявив, что «лучше жить как жилось, не забивая себе мозг», а также выступив против каких-либо мер в целях борьбы с распространением COVID-19.

На обмене мнениями участники конфликта не остановились. Губерниев назвал Резцову «лютым позором советского и российского спорта», а также выразил мнение, что она должна быть привлечена к ответственности за подобные высказывания в тяжелый для страны период.

«Почетный гражданин Химок Анфиса Резцова, когда-то мой кумир, я вас презираю», — добавил журналист.

Впрочем, у Губерниева нашлись единомышленники в биатлоне. Например, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, приравнявший слова Резцовой к «неуважению наших законов». А депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заметил, что у биатлонистки вряд ли есть знакомые, которые лично столкнулись с коронавирусом.

Сам комментатор не остановился на одном сообщении, написав в своем Telegram-канале развернутый пост, в котором, помимо прочего, рассказал, что Резцова выиграла золото Игр, употребляя допинг.

«Я вот думаю, если человек несколько десятилетий назад выиграл золото в спорте, разве это дает ему пожизненное право нести всякий бред (в оригинале использовано более грубое слово. — ред.)? Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото все липовое, на допинге! Тьфу!

И самое главное: мы делаем культ из таких людей, людей безмозглых, ничего не понимающих, абсолютных пустышек и так далее! Зато великий спортсмен 30 лет назад! <...> Ребята, дело не в поездке во Владимир и не в прогулках! Дело в том, что на фоне пандемии, угрозы жизни людей, человек оправдывал массовые гулянки, пикники и плевал нам всем в лицо!» – написал он, приведя статистику, что на тот момент больший процент заболевших приобрел инфекцию уже в России, не посещая другие страны.

Напомним, что Резцова является трехкратной обладательницей золотых медалей Олимпиад сразу в двух видах спорта. На Играх 1988 года в Калгари она становилась чемпионкой по лыжным гонкам, а в 1992-м и 1994-м выигрывала соревнований уже будучи биатлонисткой.

Кроме того, Губерниев также заявил, что намерен добиваться переименования стадиона имена Резцовой в Химках.

Ответ прославленной биатлонистки не заставил себя ждать. Она призналась, что была шокирована словами комментатора, которые «втоптали ее в грязь». По ее мнению, он не имел право оскорблять «заслуженного человека». Спортсменка, ко всему прочему, не согласилась, что «совершила преступление», навестив брата.

«Я еще хотела позвонить ему по поводу его слов, что я баллотировалась в Госдуму. Хотя у меня даже таких мыслей не было. Понимаете, как он голословит. Я хотела позвонить и сказать ему: «Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?» — цитирует Резцову Sport24.

Что касается высказывания Губерниева о «допинговых» наградах Резцовой-старшей, то они, судя по всему, оказались для спортсменки наиболее обидными. Теперь трехкратная чемпионка мира по лыжному спорту намерена добиваться справедливости уже в суде.

«Я просто буду подавать в суд за эти слова. Думаю, что буду права и выиграю. Это уже слишком. Он оскорблял других спортсменов, но происходящее сейчас — перебор», — приводит ее слова «СЭ».

К подаче иска против журналиста готов присоединиться четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, у которого с Губерниевым давний конфликт. Они нормально общались до того момента, когда между ними не произошла перепалка после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси из-за того, что бывшему президенту Союза биатлонистов России (СБР) не понравилась работа комментатора и его коллег. После этого публичная ругань, сопряженная с грубыми оскорблениями, не прекращается.

«Когда-то был нормальным человеком, нормально комментировал, мы были в хороших отношениях. Не помню ни одного комментатора в мире, чтобы знал все. Биатлон он просто опустил донельзя. Все, что происходит у Резцовой – это ее дела. Кто он такой? Гребец третьего разряда... Я думаю, что мы все оскорбленные: Юрий Семин, Елена Вяльбе, Анфиса Резцова, Тихонов — напишем на него. Я не знаю ни одного человека, который сказал о нем доброго слова», – заявил Тихонов.

Губерниев за словом в карман в очередной раз не полез и язвительно заметил, что все желающие подать против него иск могут судиться со всеми «умными жителями Российской Федерации, отделяющих мух от котлет».

«Униженные и оскорбленные молвят насчет судов! Подавайте, балбесы, подавайте! Вот позабавимся!» — отреагировал он.

Автор: Игорь Игнатов