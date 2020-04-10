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Минспорт РФ отказал профессиональным клубам в господдержке

13:11 10.04.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Власти не намерены напрямую поддерживать профессиональные спортивные клубы в период карантина. Об этом  объявил глава Минспорта России Олег Матыцин.

«Профессиональный спорт не будет являться приоритетом, и напрямую Минспорт и государство не планируют финансировать его в размере тех потерь, которые он понес», - приводит его слова журнал «Компания».

Аналогичное решение принято и в отношении региональных клубов. Глава ведомства отмечает, что кризис с COVID-19 будет способствовать пересмотру подхода к организации спортивной деятельности в регионах.

Как подчеркнул Матыцин, министерство представило предложения по минимизации экономических потерь спортивной отрасли. Среди них меры по ослаблению налогообложения и отсрочке бюджетных выплат.

«Профессиональный, клубный спорт и коммерческие проекты, которыми являются ледовые шоу Ильи Авербуха, также пострадали, но в первую очередь меры государственной поддержки должны быть направлены на социальную сферу - на работу спортивных школ, бюджетных учреждений, подготовку членов сборных», - заключил министр.

По данным Минспорта, в настоящее время в Росии закрыты около пяти тысяч организаций спортивной направленности, в которых занимались более трех миллионов спортсменов. Спортивные чиновники перенесли либо отменили более 1000 спортивных мероприятий, в том числе 248 международных.

Темы: Коронавирус, Министерство спорта РФ
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Комментарии читателей
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10.04.2020, 16:39
Гость: Что вполне естественно.

Министерство не Путин,дающий не свои в помощь своим.
10.04.2020, 15:20
Гость: личный опыт

Развивать нужно любительский спорт. Профессиональный спорт вреден для здоровья и по сути стал уже шоу-бизнесом.
10.04.2020, 13:20
Гость: И даже

на допинг не подкинут?
Все комментарии (4)
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