Минспорт РФ отказал профессиональным клубам в господдержке

13:11

Власти не намерены напрямую поддерживать профессиональные спортивные клубы в период карантина. Об этом объявил глава Минспорта России Олег Матыцин.

«Профессиональный спорт не будет являться приоритетом, и напрямую Минспорт и государство не планируют финансировать его в размере тех потерь, которые он понес», - приводит его слова журнал «Компания».

Аналогичное решение принято и в отношении региональных клубов. Глава ведомства отмечает, что кризис с COVID-19 будет способствовать пересмотру подхода к организации спортивной деятельности в регионах.

Как подчеркнул Матыцин, министерство представило предложения по минимизации экономических потерь спортивной отрасли. Среди них меры по ослаблению налогообложения и отсрочке бюджетных выплат.

«Профессиональный, клубный спорт и коммерческие проекты, которыми являются ледовые шоу Ильи Авербуха, также пострадали, но в первую очередь меры государственной поддержки должны быть направлены на социальную сферу - на работу спортивных школ, бюджетных учреждений, подготовку членов сборных», - заключил министр.

По данным Минспорта, в настоящее время в Росии закрыты около пяти тысяч организаций спортивной направленности, в которых занимались более трех миллионов спортсменов. Спортивные чиновники перенесли либо отменили более 1000 спортивных мероприятий, в том числе 248 международных.