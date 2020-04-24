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Футболисты сборной России поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом

16:34 24.04.2020

Футболисты сборной России аплодисментами поблагодарили врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.

Соответствующий видеоролик был опубликован на странице национальной команды в twitter.

"Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!",  - написали спортсмены.

Темы: Сборная России по футболу
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24.04.2020, 18:29
Гость: altair71

Футболисты сборной России аплодисментами поблагодарили врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.
И это все?
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