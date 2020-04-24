Футболисты сборной России поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом
Футболисты сборной России аплодисментами поблагодарили врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.
Соответствующий видеоролик был опубликован на странице национальной команды в twitter.
"Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!", - написали спортсмены.
Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои! #ОставайтесьДома pic.twitter.com/80wxC975xp
— Сборная России (@TeamRussia) April 24, 2020