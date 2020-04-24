Футболисты сборной России поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом

16:34

Футболисты сборной России аплодисментами поблагодарили врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.

Соответствующий видеоролик был опубликован на странице национальной команды в twitter.

"Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!", - написали спортсмены.