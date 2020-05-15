Юрий Семин покинет ФК «Локомотив» после завершения контракта

10:13

Совет директоров московского футбольного клуба "Локомотив" решил не продлевать контракт с главным тренером клуба Юрием Семиным, пишет РИА Новости.

Контракт Семина завершается 31 мая. Его место займет сербский тренер Марко Николич.

"Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в "Локомотиве". С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков "Локомотива", - говорится в заявлении клуба, размещенном на его официальном сайте.

Отмечается, что совет директоров клуба предложил Семину должность почетного главного тренера, на что последний ответил отказом.

Решение руководства "Локомотива" вызвало негативную реакцию в спортивном сообществе. В частности, известный трнер Валерий Овчинников, заявил, что это решение стало "фатальной ошибкой". "При "самостреле" в армии люди остаются живыми, здесь же руководство "Локомотива" совершило чистое самоубийство. На сегодняшний день Юрию Палычу в российском футболе нет равных", - прокомментировал он.

Овчинников предположил, что данное решение является "политическим". "Я думаю, кому-то хочется поруководить клубом, а Семин им мешает это делать. Потому что Юрий Палыч еще и в футболе понимает очень хорошо", - резюмировал он.

Юрий Семин возглавлял "Локомотив" с 2016 года, также он работал в клубе с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й.. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2017/18), шесть раз завоевывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.