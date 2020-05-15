]]>
]]>
Главная Спорт Новости

Юрий Семин покинет ФК «Локомотив» после завершения контракта

10:13 15.05.2020
Юрий Семин
Фото с сайта 24smi.org
Материалы по теме:

Совет директоров московского футбольного клуба "Локомотив" решил не продлевать контракт с главным тренером клуба Юрием Семиным, пишет РИА Новости.

Контракт Семина завершается 31 мая. Его место займет сербский тренер Марко Николич.

"Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в "Локомотиве". С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков "Локомотива", - говорится в заявлении клуба, размещенном на его официальном сайте.

Отмечается, что совет директоров клуба предложил Семину должность почетного главного тренера, на что последний ответил отказом. 

Решение руководства "Локомотива" вызвало негативную реакцию в спортивном сообществе. В частности, известный трнер Валерий Овчинников, заявил, что это решение стало "фатальной ошибкой". "При "самостреле" в армии люди остаются живыми, здесь же руководство "Локомотива" совершило чистое самоубийство. На сегодняшний день Юрию Палычу в российском футболе нет равных", - прокомментировал он.

Овчинников предположил, что данное решение является "политическим". "Я думаю, кому-то хочется поруководить клубом, а Семин им мешает это делать. Потому что Юрий Палыч еще и в футболе понимает очень хорошо", - резюмировал он.

Юрий Семин возглавлял "Локомотив" с 2016 года, также он работал в клубе с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й.. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2017/18), шесть раз завоевывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.

Темы: События в мире футбола, Футбол в России, ФК «Локомотив»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.05.2020, 13:45
Гость: Иван Иваныч

После его работы в Киеве, и некоторых высказываний, всякое уважение к нему пропало.
15.05.2020, 13:16
Гость: ух, ты

у них оказывается, советы директоров есть. Какое сложное наука емкое производство ударов по мячу и заколачивание голов в ворота.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации