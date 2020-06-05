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Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен Валерий Брагин

18:17 5.06.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Валерий Брагин стал новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Алексея Кудашова.

В тренерский штаб национальной команды вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, Рашит Давыдов (тренер вратарей), Александр Трошин, Юрий Жданов (оба - тренеры по физической подготовке), Ларс Юханссон (тренер-методист), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.

Ранее Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. Вместе со своими подопечными 64-летний специалист стал победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году, а также четыре раза выиграл серебряные награды мирового первенства и дважды - бронзовые.

Темы: Хоккей в России, Сборная России по хоккею, События в мире хоккея
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