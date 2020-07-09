Минспорт рекомендовал возобновить проведение соревнований в России

17:00

Министерство спорта предписало организовывать и проводить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Глава ведомства Олег Матыцин, как сообщает РБК, подписал приказ «О проведении спортивных мероприятий на территории РФ».

Согласно документу, соревнования следует организовывать и проводить в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и на основании решений высших должностных лиц регионов с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавируса на соответствующей территории России.

Участвовать в соревнованиях могут только те спортсмены, у кого есть отрицательный тест на COVID-19. Анализ должен быть проведен не ранее чем за 72 часа до прибытия на место проведения соревнования.

Кроме того, Минспорт отменил ранее действовавшие приказы о прекращении спортивных соревнований на территории России, опубликованные 16 и 18 марта.