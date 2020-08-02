]]>
]]>
Главная Спорт Новости

«Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным

12:50 2.08.2020
Фото с сайта spartak.ru
Фото с сайта spartak.ru

Форвард Александр Кокорин, у которого истек контракт с петербургским «Зенитом», подписал контракт с московским «Спартаком» по схеме «3+1». Об этом сообщается на сайте клуба. Нападающий присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента.

В середине недели сообщалось, что Кокорин согласился перейти в «Спартак» после встречи с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым. Последние полгода игрок выступал на правах аренды за «Сочи».

Александр Кокорин отбыл наказание за драки в Москве осенью 2018 года. В компании друзей вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым они устроили несколько драк — напали на водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука и избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Футболистам предъявили обвинения в хулиганстве и нанесении побоев. В мае 2019 год суд приговорил Александра Кокорина к полутора годам заключения. На свободу он вышел в сентябре по УДО. В мае суд отменил приговор и назначил дело на новое рассмотрение.

Темы: Спортивные события и персоны, Футбол в России, Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ)
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.08.2020, 21:23
Гость: a

До чего надоели эти спортсмены! Понятно, что народ надо зрелищами отвлекать от политики. Но жалко этих бедолаг. Сначала рвут жилы, гребут деньги, потом быстренько умирают, выгорев, или уходят в бандиты или инвалиды.
02.08.2020, 18:24
Гость: брехать не пахать

пургу несешь на заслуженных спортсменов, научился хамить у Собянинских чиновников, у Паков и Маков. Знаем какими миллионами ворочает Собянинская Мэрия и почему держат там Паков, почему нагоняют мигрантов, почему оптимизировали в Москве медицину, почему везде там жулье и аферисты. Спортсмены виноваты?
02.08.2020, 17:32
Гость: Владимир

Ещё один неподсудный спортсмен С ОДНОЙ ИЗВИЛИНОЙ в мозгах. На пьянку у Кокорина деньги есть, а на добрые дела нет. Жаль, что за столиком сидел Пак, а не Майкл Тайсон или Касиус Клей (Мохамед Али). Я знаю уйму действительно выдающихся спортсменов, которые помогают родной школе, оплачивают летние детские спортивные лагеря и т. д. Они достойны всяческого уважения отличии от таких дебоширов, выбрасывающих за один раз несколько сот тысяч евро на очередную пьянку.
Все комментарии (13)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации