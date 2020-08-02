«Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным

12:50

Форвард Александр Кокорин, у которого истек контракт с петербургским «Зенитом», подписал контракт с московским «Спартаком» по схеме «3+1». Об этом сообщается на сайте клуба. Нападающий присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента.

В середине недели сообщалось, что Кокорин согласился перейти в «Спартак» после встречи с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым. Последние полгода игрок выступал на правах аренды за «Сочи».

Александр Кокорин отбыл наказание за драки в Москве осенью 2018 года. В компании друзей вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым они устроили несколько драк — напали на водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука и избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Футболистам предъявили обвинения в хулиганстве и нанесении побоев. В мае 2019 год суд приговорил Александра Кокорина к полутора годам заключения. На свободу он вышел в сентябре по УДО. В мае суд отменил приговор и назначил дело на новое рассмотрение.