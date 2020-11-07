Медведев вышел в финал теннисного турнира в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Париже. Для россиянина это будет первый решающий матч в этом сезоне.

В полуфинале россиянин в двух партиях взял верх над канадцем Милошем Раоничем. Встреча продлилась 1 час 38 минут.

Медведев в третий раз в карьере обыграл Раонича в официальных матчах. Канадец ни разу не побеждал россиянина, сообщает championat.com.

За титул в Париже Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем или Александром Зверевым. 

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