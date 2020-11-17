Сенат США принял «закон Родченкова» о борьбе с допингом

09:56 17.11.2020

Америанский сенат принял законопроект, позволяющий судам США выносить уголовные приговоры за применение допинга на спортивных мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Антидопингового агентства США (USADA).

Документ предусматривает наказание за "мошеннические схемы с допингом, которые грабят спортсменов, граждан и бизнес", защищая информаторов от преследования. Законопроектом также предоставляется возмещение ущерма спортсменам, которые "оказались обмануты в результате допинговых сговоров".

Под данный закон попадает окружение спортсменов — тренеры, агенты, менеджеры и представители государственных учреждений, связанных с финансированием и организацией спортивных мероприятий. Законопроект затрагивает всез, кто как-либо связан с допингом, вне зависимости от того, находятся ли они в юрисдикции США.

Сами атлеты за нарушения антидопинговых правил могут быть наказаны WADA.

Наказание подразумевает штраф до миллиона долларов и тюремное заключение сроком до 10 лет.

Как пишет агентство, законопроект назван по имени информатора WADA Григория Родченкова. Документ отправили на подпись президенту Дональду Трампу.

Как пишет агентство, ранее WADA выражало обеспокоенность тем, что данный документ может помешать мировым усилиям борьбе с допингом.