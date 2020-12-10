Захарова возложила ответственность за разрушение мирового спорта на США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США будут нести полную ответственность за разрушение международного спортивного движения из-за введения в силу «акта Родченкова».

При этом она отметила, что действия Вашингтона не имеют «никакого отношения к чистоте спорта и борьбе с допингом, ни к чему, что связано со словом "справедливость"». 

«Не только в нашей стране, но и во всем мире здравомыслящие коллеги считают этот закон абсолютно политически мотивированным, так как экстерриториальное применение законодательства американского государства в отношении зарубежных тренеров, агентов, менеджеров, представителей государственных учреждений может перевернуть всю действующую мировую антидопинговую систему. Очевидно, что, распространяя свою юрисдикцию на другие страны, США пытаются приобрести дополнительные рычаги давления на спортивные и антидопинговые структуры, чтобы обеспечить преимущества для своих атлетов», - цитирует ТАСС слова Захаровой.

«Американские законодатели все время пытаются покопаться в том, что к ним не относится, – отметила Захарова. – Мы отмечали сфабрикованный характер этих голословных, циничных обвинений... Очевидно, что мифическая угроза со стороны Москвы – это продукт американской внутренней кухни. Это фобии, это болезнь».

Напомним, «акт Родченкова» был подписан президентом США Дональдом Трампом. Он будет распространяться на соревнования, проводимые в соответствии с правилами WADA (всемирное антидопинговое агентство), и предоставляет США возможность преследовать любого, кто будет вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. Нарушителям грозит штраф до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.12.2020, 01:47
    Гость: ОКО

    Захарова - только говорящая голова МИД РФ. Поэтому не может возложить никакой ответственности на кого бы то нибыло. Она озвучила лишь решение руководства МИД. Не надо искажать действительность. Тем более, что Захарова не имеет отношения к организации мирового спорта ну никаким образом. На это есть совершенно другое ведомство. Вот оно и должно говорить и протестовать. Интерессно, почему оно этого не делает? Неужели у них тоже проблемы?

  4. 10.12.2020, 22:48
    Гость: www

    Опять громкие заявления для внутреннего пользования. "США будут нести полную ответственность..". Ага. Напугала, ужас на них навела. Кроме россиян, в Катманду ни кому не интересно, что она там ляпает.

  5. 10.12.2020, 22:08
    Гость: Союза "наследница" слишком хила,

    Иначе в обиду б себя не дала...
    А в том, что настолько она хлипковата,
    Не горе ль режим и "гарант" виноваты?

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