Россия опередила все страны по числу употреблений допинга в 2018 году
Российские атлеты в 2018 году 144 раза нарушили антидопинговые правила. Об этом говорится в новом отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это самый высокий показатель среди всех государств.
«В отчете говорится о 1923 подтвержденных нарушения антидопинговых правил (ADRV) в 2018 г., в которых участвовали лица 117 национальностей и представители 92 видов спорта», — отмечает пресс-служба WADA. Этот показатель на 6,5% выше, чем в 2017-м.
По данным WADA, чаще всего допинг-правила нарушают российские спортсмены, которые занимаются пауэрлифтингом – 39. На втором месте – легкоатлеты (22), а на третьем – тяжелоатлеты (14).
В целом же среди спортсменов из всех государств по числу нарушений в олимпийских видах спорта лидирует велоспорт – 215. В первую тройку направлений входят также легкая (188) и тяжелая атлетики (157). Наряду с РФ антилидерами рейтинга стали также Италия и Франция. Там выявлено 132 и 114 нарушений соответственно.
В прошлом месяце Сенат США одобрил принятие антидопингового закона, получивший название «акт Родченкова». Эта инициатива предусматривает уголовное преследование Штатами гражданина любой страны, уличенного в организации схем с допингом на соревнованиях с участием американских спортсменов, проводимых по правилам WADA. Нарушителю этого закона грозит тюремный срок до десяти лет и штраф до миллиона долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
как и прочих грязных делах. Придёт время, когда их неуловимость закончится.
Не токо. Мы ишо в проруби купаимса при минус 30, потому что зимой в проруби теплее, а водка вкуснее. Но атомных бомб и отрав типа Оранж на головы людей не бросали,судьба.
Чудеса. Как в этот список попали страны НАТО? Или для Франции и Италии не весь допинг разрешили именовать медицинскими исключениями по примеру США, Англии и прочих братьев-астматиков с дефицитом внимания?
если грехова бармалея такая зашибическая контора, что ж она не может обеспечить
Россия во всём первая,дело привычное.