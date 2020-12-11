Россия опередила все страны по числу употреблений допинга в 2018 году

13:23 11.12.2020

Российские атлеты в 2018 году 144 раза нарушили антидопинговые правила. Об этом говорится в новом отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это самый высокий показатель среди всех государств.

«В отчете говорится о 1923 подтвержденных нарушения антидопинговых правил (ADRV) в 2018 г., в которых участвовали лица 117 национальностей и представители 92 видов спорта», — отмечает пресс-служба WADA. Этот показатель на 6,5% выше, чем в 2017-м.

По данным WADA, чаще всего допинг-правила нарушают российские спортсмены, которые занимаются пауэрлифтингом – 39. На втором месте – легкоатлеты (22), а на третьем – тяжелоатлеты (14).

В целом же среди спортсменов из всех государств по числу нарушений в олимпийских видах спорта лидирует велоспорт – 215. В первую тройку направлений входят также легкая (188) и тяжелая атлетики (157). Наряду с РФ антилидерами рейтинга стали также Италия и Франция. Там выявлено 132 и 114 нарушений соответственно.

В прошлом месяце Сенат США одобрил принятие антидопингового закона, получивший название «акт Родченкова». Эта инициатива предусматривает уголовное преследование Штатами гражданина любой страны, уличенного в организации схем с допингом на соревнованиях с участием американских спортсменов, проводимых по правилам WADA. Нарушителю этого закона грозит тюремный срок до десяти лет и штраф до миллиона долларов.