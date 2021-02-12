Российская конькобежка завоевала золото на чемпионате мира

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит в нидерландском Херенвене.

Голикова одержала победу с результатом 37,141 секунды. Второй стала нидерландка Фемке Кок (+0,14 секунды), бронзовую награду завоевала россиянка Ольга Фаткулина (+0,31), сообщает "Р-Спорт".

Сборная России в связи с решением Спортивного арбитражного суда выступает на турнире в Нидерландах под названием RSU (Russian Skating Union) и флагом Союза конькобежцев России, а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба.

В случае победы российских конькобежцев звучит тема из 1-го концерта Петра Ильича Чайковского.


 

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