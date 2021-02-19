Россияне выступят на Олимпиадах 2020 и 2022 годов как сборная ОКР

19:10 19.02.2021

Российские спортсмены на Олимпиадах 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине на период запрета российских флага и гимна выступит как сборная ОКР.

"В Токио и Пекин наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России и будут выступать как команда ОКР. Здесь появилась определенность", - цитирует президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова "Интерфакс".

При этом полное название организации, включающее слово «Russian», использовать запрещено, поэтому сборная будет пользоваться англоязычной аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee).

Что касается экипировки, она уже согласована с МОК и в скором времени ее представит официальный экипировщик наших спортсменов - компания ZASPORT.

Поздняков сообщил, что "музыкальное сопровождение для использования на Играх еще должен утвердить МОК". Наш Олимпийский комитет направил заявку на использование песни "Катюша".

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по применению санкций к российским спортсменам из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории: им запрещено два года выступать под своим флагом и с гимном на Олимпиадах и Кубках мира.