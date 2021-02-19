Россияне выступят на Олимпиадах 2020 и 2022 годов как сборная ОКР

Российские спортсмены на Олимпиадах 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине на период запрета российских флага и гимна выступит как сборная ОКР.

"В Токио и Пекин наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России и будут выступать как команда ОКР. Здесь появилась определенность", - цитирует президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова "Интерфакс".

При этом полное название организации, включающее слово «Russian», использовать запрещено, поэтому сборная будет пользоваться англоязычной аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee).

Что касается экипировки, она уже согласована с МОК и в скором времени ее представит официальный экипировщик наших спортсменов -  компания ZASPORT.

Поздняков сообщил, что "музыкальное сопровождение для использования на Играх еще должен утвердить МОК". Наш Олимпийский комитет направил заявку на использование песни "Катюша". 

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по применению санкций к российским спортсменам из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории: им запрещено два года выступать под своим флагом и с гимном на Олимпиадах и Кубках мира. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.02.2021, 02:58
    Гость: Кубертен--

    Он сам и был масоном.
    Это одна из идей масонства-запудрить шеаэкам мозги. Отсюда обилие в мире всяких движений, партий,групп,и пр.возни

  4. 20.02.2021, 00:40
    Гость: Ceburec

    Такие теперь российские спортсмены..Одно бабло на уме..Не могу себе представить,чтобы тренер Тарасов вывел своих хоккеистов на лед без гордой надписи СССР на майках,без нашего гимна и флага!Да и сами бы Фирсов,Михайлов,Петров,Харламов-никогда бы и ни за что не вышли на такое поругание Державы.

  5. 20.02.2021, 00:36
    Гость: Ceburec

    В стаде бычков на откорме всегда есть группка из уныло стоящих невзрачных особей,на которых остальные бычки время от времени делают садку:вспрыгивают на них и удовлетворяют свои половые потребности...Что то в последнее время российские спортсмены стали уныло выглядеть...

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