Бывший главный тренер «Спартака» Романцев госпитализирован с инфарктом

Олег Романцев

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев госпитализирован в Москве с инфарктом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Представители клуба сообщили, что Романцеву уже была успешно проведена хирургическая операция. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

"ФК "Спартак-Москва" желает нашей легенде скорейшего восстановления. Олег Иванович, мы с вами!" - добавили представители ФК.

Романцеву 67 лет. В качестве футболиста выступал за "Спартак" с 1976 по 1983 год. В 1989 году возглавил "Спартак" в качестве тренера и небольшим перерывом (с 1995 по 1997 год) тренировал москвичей до 2003 года.

В качестве главного тренера "Спартака" Романцев восемь раз становился чемпионом России, один раз - чемпионом СССР (в 1989 году). При Романцеве "Спартак" выигрывал Кубок СССР (сезон-1991/92), Кубок России (трижды) и Кубок стран СНГ (девять раз).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2021, 15:06
    Гость: Его

    " Спартак" запомнится только тем, что он отказывался от прессконференцый и придумал " нас засудили" чем и сейчас " славится " Спартак"

  2. 02.03.2021, 14:05
    Гость: Русский

    ...Олег Иванович Романцев -бесспорно Лучший тренер на постсоветском пространстве.Его Спартак мочил всех подряд и в СНГ, и в Европе. Особливо на Западе,когда эуропейцы шли на всякие подлости,чтоб остановить Наш Спартак. Спасибо русским врачам,которые успели спасти Легенду Русского Футбола!

  3. 02.03.2021, 13:14
    Гость: Сергей

    Пить меньше надо,Его и Бесков выгнал за пьянки.Иван дурак,
    твой Романцев грабил весь Союз,поэтому на фоне других команд
    Спартак выглядел посильней.А где сейчас эта "Барселона"?

  5. 02.03.2021, 12:22
    Гость: Иван Иваныч

    Здоровья ему! При нем Спартак был русской Барселоной, игравшей в пас гениально.

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