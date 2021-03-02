Бывший главный тренер «Спартака» Романцев госпитализирован с инфарктом
Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев госпитализирован в Москве с инфарктом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.
Представители клуба сообщили, что Романцеву уже была успешно проведена хирургическая операция. Врачи оценивают его состояние как стабильное.
"ФК "Спартак-Москва" желает нашей легенде скорейшего восстановления. Олег Иванович, мы с вами!" - добавили представители ФК.
Романцеву 67 лет. В качестве футболиста выступал за "Спартак" с 1976 по 1983 год. В 1989 году возглавил "Спартак" в качестве тренера и небольшим перерывом (с 1995 по 1997 год) тренировал москвичей до 2003 года.
В качестве главного тренера "Спартака" Романцев восемь раз становился чемпионом России, один раз - чемпионом СССР (в 1989 году). При Романцеве "Спартак" выигрывал Кубок СССР (сезон-1991/92), Кубок России (трижды) и Кубок стран СНГ (девять раз).
Комментарии читателей Оставить комментарий
" Спартак" запомнится только тем, что он отказывался от прессконференцый и придумал " нас засудили" чем и сейчас " славится " Спартак"
...Олег Иванович Романцев -бесспорно Лучший тренер на постсоветском пространстве.Его Спартак мочил всех подряд и в СНГ, и в Европе. Особливо на Западе,когда эуропейцы шли на всякие подлости,чтоб остановить Наш Спартак. Спасибо русским врачам,которые успели спасти Легенду Русского Футбола!
Пить меньше надо,Его и Бесков выгнал за пьянки.Иван дурак,
твой Романцев грабил весь Союз,поэтому на фоне других команд
Спартак выглядел посильней.А где сейчас эта "Барселона"?
При К.И.Бескове ещё гениальнее.
Здоровья ему! При нем Спартак был русской Барселоной, игравшей в пас гениально.