Бывший главный тренер «Спартака» Романцев госпитализирован с инфарктом

12:05 2.03.2021

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев госпитализирован в Москве с инфарктом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Представители клуба сообщили, что Романцеву уже была успешно проведена хирургическая операция. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

"ФК "Спартак-Москва" желает нашей легенде скорейшего восстановления. Олег Иванович, мы с вами!" - добавили представители ФК.

Романцеву 67 лет. В качестве футболиста выступал за "Спартак" с 1976 по 1983 год. В 1989 году возглавил "Спартак" в качестве тренера и небольшим перерывом (с 1995 по 1997 год) тренировал москвичей до 2003 года.

В качестве главного тренера "Спартака" Романцев восемь раз становился чемпионом России, один раз - чемпионом СССР (в 1989 году). При Романцеве "Спартак" выигрывал Кубок СССР (сезон-1991/92), Кубок России (трижды) и Кубок стран СНГ (девять раз).