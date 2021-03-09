СМИ: иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио

16:11 9.03.2021

Япония проведет Олимпийские игры в Токио в 2021 году без зрителей из-за границы из-за коронавируса. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на внутренние источники. Церемония начала эстафеты олимпийского огня в Японии 25 марта также будет проходить без зрителей.

По информации СМИ, в Японии пришли к выводу, что в условиях пандемии COVID-19 не следует звать в гости представителей других стран. На решение повлияло также выявление новых штаммов коронавируса. На следующей неделе решение о проведении Игр без зарубежных болельщиков утвердят на совместном заседании кабмина Японии, властей Токио, Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета.

Окончательное решение по данному вопросу должны объявить до конца месяца. Кроме того, в апреле власти Японии сообщат, какое количество болельщиков будут пускать на стадионы.

По соцопросам, которые проводились в конце прошлого—начале нынешнего года, почти 80% японцев хотели бы или еще одного переноса, или отмены Олимпийских игр. При этом, как заявлял президент МОК Томас Бах, перенести Игры еще раз невозможно.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но на фоне эпидемии ее предварительно перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.