ФИФА возбудила против российских футболистов дела из-за допинга
Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела против двух российских футболистов и одной футболистки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление службы коммуникаций Российского футбольного союза.
Отмечается, что спорсменов, имена которых не называются, подозревают в нарушении антидопинговых правил в 2013 году.
Представители Российского футбольного союза уточнили, что речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды. В организации добавили, что постоянно контактируют с ФИФА по этому вопросу и окажут спортсменам необходимую юридическую помощь.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в перспективе лет 30, похоже, умрёт совсем.
Англосаксы превратили Олимпийское движение, принципы которого были разработаны Пьером де Кубертеном (1863-1937гг), в работорговлю...
Ухватившись за идею античных Олимпийских игр, ставших популярными после
археологических открытий в районе древней Олимпии, он задался идеей
возродить старинные соревнования.
Масонарии превратили ОИ в работорговлю, ликвидировали само понятие НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ!
Как кто-то очень верно сказал, нынче футбол - это когда 22 РЕАЛЬНЫХ ДОЛЛАРОВЫХ МИЛЛИОНЕРА катают мячик по зелёной лужайке...
Не слишком ли велика зарплата за такую работу?
Но зарплата тех, кто это организовал, ещё выше!
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Так что, пользуясь глобальным кризисом, нужно разогнать и эту шаражку, возвратиться к идеям Пьера де Кубертена...
Не ну, согласен! Наши, точно, допинг надо официально давать!
Россия и футбол ,смешно читать.
А чё делали 8 лет? Допинг искали всем вадом? . Совсем ё.,,
Допинг футболистам в 45-минутной игре ничего не добавляет.