ФИФА возбудила против российских футболистов дела из-за допинга

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела против двух российских футболистов и одной футболистки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление службы коммуникаций Российского футбольного союза.

Отмечается, что спорсменов, имена которых не называются, подозревают в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. 

Представители Российского футбольного союза уточнили, что речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды. В организации добавили, что постоянно контактируют с ФИФА по этому вопросу и окажут спортсменам необходимую юридическую помощь.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.03.2021, 15:16
    Гость: "Раковая опухоль человечества" мечется в истерике и

    в перспективе лет 30, похоже, умрёт совсем.
    Англосаксы превратили Олимпийское движение, принципы которого были разработаны Пьером де Кубертеном (1863-1937гг), в работорговлю...
    Ухватившись за идею античных Олимпийских игр, ставших популярными после
    археологических открытий в районе древней Олимпии, он задался идеей
    возродить старинные соревнования.
    Масонарии превратили ОИ в работорговлю, ликвидировали само понятие НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ!
    Как кто-то очень верно сказал, нынче футбол - это когда 22 РЕАЛЬНЫХ ДОЛЛАРОВЫХ МИЛЛИОНЕРА катают мячик по зелёной лужайке...
    Не слишком ли велика зарплата за такую работу?
    Но зарплата тех, кто это организовал, ещё выше!
    -
    Так что, пользуясь глобальным кризисом, нужно разогнать и эту шаражку, возвратиться к идеям Пьера де Кубертена...

Все комментарии (10)
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