ФИФА возбудила против российских футболистов дела из-за допинга

10:23 15.03.2021

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела против двух российских футболистов и одной футболистки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление службы коммуникаций Российского футбольного союза.

Отмечается, что спорсменов, имена которых не называются, подозревают в нарушении антидопинговых правил в 2013 году.

Представители Российского футбольного союза уточнили, что речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды. В организации добавили, что постоянно контактируют с ФИФА по этому вопросу и окажут спортсменам необходимую юридическую помощь.