Ведущие футбольные клубы объявили о создании альтернативы Лиги чемпионов
Ведущие европейские футбольные клубы объявили о создании Суперлиги, пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз новой организации.
В состав новой организации вошли британские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».
Позднее будут объявлены еще три клуба-основателя, а еще пять мест будут разыграны через квалификационную систему каждый год. Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес.
Таким образом, в Суперлиге на постоянной основе будут выступать 15 клубов-основателей и еще пять команд, которые будут квалифицироваться на основе результатов предыдущего сезона. Дата старта первого сезона не уточняется.
Клубы-основатели получат около 3,5 млрд евро для поддержки их инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции. В организации отмечают, что выплаты клубам будут превышать доход от Лиги Чемпионов и составят более 10 млрд евро (текущий призовой фонд Лиги Чемпионов составляет около 2 млрд евро).
Отмечается, что данное решение было принято в связи с объявленными ранее реформами Лиги Чемпионов. При этом означенные клубы планируют обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество.
В свою очередь Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА), а также руководство футбольных федераций Англии, Испании и Италии выступили против создания Суперлиги, пригрозив исключением участников из национальных турниров и турниров под эгидой УЕФА.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это тоже верно.
Я написал, что знаю как минимум 50 чернокожих играющих превосходно - не прошло. Может слова другие выбрал - поударнее.
А их то чего выделять, такие же люди как все остальные.
"Ведущие футбольные клубы объявили о создании альтернативы Лиги чемпионов"
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Мне кажется что у автора проблема с падежами (альтернатива кому/чему?: Лиге).
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Либо это, либо правила правописания за последние десятилетия в корне изменились.
остальных 2,5 команды.