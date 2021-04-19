"Ведущие футбольные клубы объявили о создании альтернативы Лиги чемпионов"

09:45 19.04.2021

Ведущие европейские футбольные клубы объявили о создании Суперлиги, пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз новой организации.

В состав новой организации вошли британские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Позднее будут объявлены еще три клуба-основателя, а еще пять мест будут разыграны через квалификационную систему каждый год. Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес.

Таким образом, в Суперлиге на постоянной основе будут выступать 15 клубов-основателей и еще пять команд, которые будут квалифицироваться на основе результатов предыдущего сезона. Дата старта первого сезона не уточняется.

Клубы-основатели получат около 3,5 млрд евро для поддержки их инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции. В организации отмечают, что выплаты клубам будут превышать доход от Лиги Чемпионов и составят более 10 млрд евро (текущий призовой фонд Лиги Чемпионов составляет около 2 млрд евро).

Отмечается, что данное решение было принято в связи с объявленными ранее реформами Лиги Чемпионов. При этом означенные клубы планируют обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество.

В свою очередь Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА), а также руководство футбольных федераций Англии, Испании и Италии выступили против создания Суперлиги, пригрозив исключением участников из национальных турниров и турниров под эгидой УЕФА.