Ведущие футбольные клубы объявили о создании альтернативы Лиги чемпионов

Ведущие европейские футбольные клубы объявили о создании Суперлиги, пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз новой организации. 

В состав новой организации вошли британские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». 

Позднее будут объявлены еще три клуба-основателя, а еще пять мест будут разыграны через квалификационную систему каждый год. Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес. 

Таким образом, в Суперлиге на постоянной основе будут выступать 15 клубов-основателей и еще пять команд, которые будут квалифицироваться на основе результатов предыдущего сезона. Дата старта первого сезона не уточняется. 

Клубы-основатели получат около 3,5 млрд евро для поддержки их инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции. В организации отмечают, что выплаты клубам будут превышать доход от Лиги Чемпионов и составят более 10 млрд евро (текущий призовой фонд Лиги Чемпионов составляет около 2 млрд евро).

Отмечается, что данное решение было принято в связи с объявленными ранее реформами Лиги Чемпионов. При этом означенные клубы планируют обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество. 

В свою очередь Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА), а также руководство футбольных федераций Англии, Испании и Италии выступили против создания Суперлиги, пригрозив исключением участников из национальных турниров и турниров под эгидой УЕФА.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.04.2021, 16:36
    Гость: Европеец

    Я написал, что знаю как минимум 50 чернокожих играющих превосходно - не прошло. Может слова другие выбрал - поударнее.

  4. 19.04.2021, 15:25
    Гость: blog2038,.

    "Ведущие футбольные клубы объявили о создании альтернативы Лиги чемпионов"
    ---
    Мне кажется что у автора проблема с падежами (альтернатива кому/чему?: Лиге).
    .
    Либо это, либо правила правописания за последние десятилетия в корне изменились.

Все комментарии (14)
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