Испанский Бильбао отказался от проведения матчей Евро-2020

09:35 22.04.2021

Испанский город Бильбао объявил об отказе от проведения матчей Чемпионата Европы-2020.

В Бильбао должны были пройти три матча группы Е с участием сборных команд Испании, Польши, Швеции и Словакии, а также игру 1/8 финала. Все означенные матчи на текущий момент перенесены в Севилью.

Чемпионат Европы-2020 был перенесен в марте прошлого года с лета 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля в 12 городах, среди которых есть и Санкт-Петербург.

На сегодняшний день готовность провести матчи турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом проведение матчей в Мюнхене и Дублине. Окончательный список городов будет оглашен УЕФА в эту пятницу.

Как пишет РБК, ранее директор оргкомитета Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин допустил перенос дополнительных матчей Евро-2020 в северную столицу. На проведение матчей также претендует лондонский стадион "Тоттенхэм".

На сегодняшний день под угрозой переноса находятся 8 матчей группового этапа и 3 матча на стадии плей-офф.