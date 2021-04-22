Испанский Бильбао отказался от проведения матчей Евро-2020

Испанский город Бильбао объявил об отказе от проведения матчей Чемпионата Европы-2020.

В Бильбао должны были пройти три матча группы Е с участием сборных команд Испании, Польши, Швеции и Словакии, а также игру 1/8 финала. Все означенные матчи на текущий момент перенесены в Севилью. 

Чемпионат Европы-2020 был перенесен в марте прошлого года с лета 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля в 12 городах, среди которых есть и Санкт-Петербург.

На сегодняшний день готовность провести матчи турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом проведение матчей в Мюнхене и Дублине. Окончательный список городов будет оглашен УЕФА в эту пятницу. 

Как пишет РБК, ранее директор оргкомитета Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин допустил перенос дополнительных матчей Евро-2020 в северную столицу. На проведение матчей также претендует лондонский стадион "Тоттенхэм". 

На сегодняшний день под угрозой переноса находятся 8 матчей группового этапа и 3 матча на стадии плей-офф. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Как мигранты вытесняют коренное население России из школ
«Если Россия втянется в войну против Украины, последствия могут быть для нее катастрофическими»
После субботнего эфира Бабаяна стало ясно: вакцинироваться опасно
После субботнего эфира Бабаяна стало ясно: вакцинироваться опасно
Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
Избранное
Tattooin «Татуин 21»
Аппарат для лепки пельменей в домашних условиях
Облицовка внутренних стен
На волгоградский рынок социального питания зашёл человек Пригожина?
В России никто не хочет брать ответственность за массовые отравления детей
Империя и народ
Как рассчитать потребность в калориях. А вы знали?
«Чревато ли официальное присутствие Анкары в Закавказье дальнейшей турецкой экспансией на Северный Кавказ?»
«Западные кураторы получили почти 100 млрд рублей: Россию продали с потрохами!»
С банковской тайной в России покончено
Общие рекомендации по соблюдению диеты