23 легкоатлета из РФ смогут выступать в нейтральном статусе в 2021 году

Всемирная легкоатлетическая ассоциация выдала двадцати трем россиянам разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

"Совет World Athletics по допингу согласился с тем, что заявки 23-х российских спортсменов соответствовали критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2021 году, в то время как членство Всероссийской федерации легкой атлетики остается приостановленным", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы World Athletics.

Нейтральный статус получили: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Семен Бородаев (толкание ядра, метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами, 400 м), Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Юлия Халилова, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов, Максим Пьянзин, Юлия Турова (все - спортивная ходьба), Ирина Иванова, Алена Лутковская (оба - прыжки с шестом), Ксения Лабыгина (бег на 100 м с барьерами), Денис Лукьянов, Валерий Пронькин (молот), Ольга Онуфриенко (бег на 800 м), Сергей Полянский, Артем Примак (оба - прыжки в длину), Мария Привалова (тройной прыжок), Елена Соколова (прыжки в длину), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (бег с препятствиями на 3000 м, 1500 м, 5000 м).

Ранее, 30 апреля нейтральный статус был выдан Илье Иванюку (прыжки в высоту), Аксане Гатауллиной и Анжелике Сидоровой (обе - прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту).

Таким образом, в общей сложности 27 российских спортсменов получили право участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в этом году. Отклонены две заявки.

При этом в Олимпийских играх в Токио смогут принять участие только десять россиян, имеющих статус нейтрального спортсмена. Выбор десяти легкоатлетов сделает ВФЛА, приоритет будет отдан спортсменам, входящих в Международный пул тестирования.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.05.2021, 20:46
    Гость: stalker

    "23 легкоатлета из РФ смогут выступать в нейтральном статусе в 2021 году". Какая честь нашей стране. А если серьезно, то это чистой воды оскорбление. Оскорбление публичное, на которое наша власть достойно ответить не может.

  3. 22.05.2021, 20:25
    Гость: вот

    вот интересно, кого будет больше, тех кто будет желать им победить или тех кто пожелает им пролететь?

  4. 22.05.2021, 18:54
    Гость: "Солнцеподобный" дорулился:

    Страну донельзя осрамил...
    Ещё при этом обнулился,
    Себя "стратегом" возомнил,
    Того с лихвой достойным, чтобы
    "Великим кормчим" быть до гроба!?

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Визит патриарха Варфоломея усугубит русофобию на Украине
Визит патриарха Варфоломея усугубит русофобию на Украине
Государство хочет, чтобы граждане забыли про будущее и умилялись мифам о прошлом
Странное «Каждому – свое» в России
Сергей Черняховский. И вновь Дзержинский
Избранное
«Остановите подсчет»: выборы президента США продолжатся в суде
Зимняя рыбалка с жерлицей: как сделать самому жерлицу
Пожары служат прикрытием для незаконных вырубок лесов в Сибири и на Дальнем Востоке
«Если в государстве нет идеологии, то, по факту, в нём доминирует власть денег, прикрытая смесью либертарианства и псевдопатриотизма»
Sinister «Deformation of the Holy Realm»
Как выбрать самый лучший каркасный бассейн?
Черноплодная рябина: коротко и главном
Переворот. От элитарной демократии к олигархической автократии
23 февраля по-прежнему остается всенародным праздником
Как выбрать шторы в спальню? Советы дизайнеров
Что такое цемент: история, химия и промышленность