23 легкоатлета из РФ смогут выступать в нейтральном статусе в 2021 году
Всемирная легкоатлетическая ассоциация выдала двадцати трем россиянам разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
"Совет World Athletics по допингу согласился с тем, что заявки 23-х российских спортсменов соответствовали критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2021 году, в то время как членство Всероссийской федерации легкой атлетики остается приостановленным", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы World Athletics.
Нейтральный статус получили: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Семен Бородаев (толкание ядра, метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами, 400 м), Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Юлия Халилова, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов, Максим Пьянзин, Юлия Турова (все - спортивная ходьба), Ирина Иванова, Алена Лутковская (оба - прыжки с шестом), Ксения Лабыгина (бег на 100 м с барьерами), Денис Лукьянов, Валерий Пронькин (молот), Ольга Онуфриенко (бег на 800 м), Сергей Полянский, Артем Примак (оба - прыжки в длину), Мария Привалова (тройной прыжок), Елена Соколова (прыжки в длину), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (бег с препятствиями на 3000 м, 1500 м, 5000 м).
Ранее, 30 апреля нейтральный статус был выдан Илье Иванюку (прыжки в высоту), Аксане Гатауллиной и Анжелике Сидоровой (обе - прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту).
Таким образом, в общей сложности 27 российских спортсменов получили право участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в этом году. Отклонены две заявки.
При этом в Олимпийских играх в Токио смогут принять участие только десять россиян, имеющих статус нейтрального спортсмена. Выбор десяти легкоатлетов сделает ВФЛА, приоритет будет отдан спортсменам, входящих в Международный пул тестирования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И кто за них гордится должен,.......... ну да,деньги.
"23 легкоатлета из РФ смогут выступать в нейтральном статусе в 2021 году". Какая честь нашей стране. А если серьезно, то это чистой воды оскорбление. Оскорбление публичное, на которое наша власть достойно ответить не может.
вот интересно, кого будет больше, тех кто будет желать им победить или тех кто пожелает им пролететь?
Страну донельзя осрамил...
Ещё при этом обнулился,
Себя "стратегом" возомнил,
Того с лихвой достойным, чтобы
"Великим кормчим" быть до гроба!?
Величайшее достижение Российского спорта