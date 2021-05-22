23 легкоатлета из РФ смогут выступать в нейтральном статусе в 2021 году

15:23 22.05.2021

Всемирная легкоатлетическая ассоциация выдала двадцати трем россиянам разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

"Совет World Athletics по допингу согласился с тем, что заявки 23-х российских спортсменов соответствовали критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2021 году, в то время как членство Всероссийской федерации легкой атлетики остается приостановленным", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы World Athletics.

Нейтральный статус получили: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Семен Бородаев (толкание ядра, метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами, 400 м), Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Юлия Халилова, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов, Максим Пьянзин, Юлия Турова (все - спортивная ходьба), Ирина Иванова, Алена Лутковская (оба - прыжки с шестом), Ксения Лабыгина (бег на 100 м с барьерами), Денис Лукьянов, Валерий Пронькин (молот), Ольга Онуфриенко (бег на 800 м), Сергей Полянский, Артем Примак (оба - прыжки в длину), Мария Привалова (тройной прыжок), Елена Соколова (прыжки в длину), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (бег с препятствиями на 3000 м, 1500 м, 5000 м).

Ранее, 30 апреля нейтральный статус был выдан Илье Иванюку (прыжки в высоту), Аксане Гатауллиной и Анжелике Сидоровой (обе - прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту).

Таким образом, в общей сложности 27 российских спортсменов получили право участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в этом году. Отклонены две заявки.

При этом в Олимпийских играх в Токио смогут принять участие только десять россиян, имеющих статус нейтрального спортсмена. Выбор десяти легкоатлетов сделает ВФЛА, приоритет будет отдан спортсменам, входящих в Международный пул тестирования.