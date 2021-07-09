Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Соревнования летних Олимпийских игр в Токио пройдут без зрителей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По данным журналистов, соответствующее решение приняли власти Японии из-за чрезвычайного положения в связи с коронавирусом COVID-19. "Мы достигли соглашения об отсутствии зрителей на площадках в Токио", - заявил японский министр по делам Олимпиады Тамаё Марукава.

Большая часть соревнований летней Олимпиады будут проходить в Токио, однако некоторые мероприятия состоятся за пределами столицы Японии. Допуск зрителей на последние будет решаться в каждом конкретном случае по итогам обсуждений с региональными властями. 

Чрезвычайное положение в Токио будет действовать с 12 июля по 22 августа, так как количество заражений штаммом "дельта" вызывает обеспокоенность властей. 

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Ранее предполагалось, что на трибуны будут допускаться местные зрители.

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