Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

08:00 9.07.2021

Соревнования летних Олимпийских игр в Токио пройдут без зрителей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По данным журналистов, соответствующее решение приняли власти Японии из-за чрезвычайного положения в связи с коронавирусом COVID-19. "Мы достигли соглашения об отсутствии зрителей на площадках в Токио", - заявил японский министр по делам Олимпиады Тамаё Марукава.

Большая часть соревнований летней Олимпиады будут проходить в Токио, однако некоторые мероприятия состоятся за пределами столицы Японии. Допуск зрителей на последние будет решаться в каждом конкретном случае по итогам обсуждений с региональными властями.

Чрезвычайное положение в Токио будет действовать с 12 июля по 22 августа, так как количество заражений штаммом "дельта" вызывает обеспокоенность властей.

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Ранее предполагалось, что на трибуны будут допускаться местные зрители.