Российские олимпийцы получили инструкции о правильном поведении на ОИ-2020

11:58 14.07.2021

Олимпийский комитет России (ОКР) разослал спортсменам, участвующим в Олимпийских играх в Токио, инструкцию, как отвечать на провокационные вопросы СМИ и реагировать на возможные провокации.

"Информация распространяется очень быстро, а любой неосторожный ответ, на который порой умело могут «развести» специально обученные люди, потом крайне негативно скажется на спортсмене", - поясняют составители инструкции.

"Тщательно и внимательно относитесь к тому, что вы пишете, какие фото выкладываете, ставите лайки или оставляете комментарии", - цитирует документ газета "Ведомости".

В документе отмечаются, что спортсменам могут задавать вопросы на острые политические темы. Самым простым выходом из ситуации является полный отказ от ответа. На некоторые вопросы ОКР подготовил возможные варианты ответов. Так, про движение Black Lives Matter предлагается ответить, что это личное дело каждого и Олимпиада не должна становиться площадкой для политических акций или жестов.

Примерно также предлагается ответить на вопрсы про Крым и Донбасс. На вопросы про допинговые скандалы спортсменам предлагают ответить, что о санкциях в отношении России за допинг должны говорить те, кто их вводил. А про запрет о выступлении под российским флагом спортсменам предлагают сказать, что они в любом случае представляют свою Родину и им хотелось бы слышать государственный гимн, так как это всегда очень эмоциональный момент.

Еще одна тема, которую могут затронуть СМИ - харассмент, на что спортсмены должны ответить, что не сталикивались с этой проблемой, но знают о ее существовании во многих странах.

Спортсменам напомнили о том, что они не могут участвовать в рекламных кампаниях неолимпийских спонсоров.

Издание отмечает, что данная инструкция - от и до инициатива ОКР и не согласовывалась с МИД РФ.